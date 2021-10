Fitbit Versa 3: minimo storico su Amazon!

L’inizio di questa nuova settimana ha portato già un quantitativo enorme di offerte, ma non è ancora tempo di chiudere la nostra rassegna stampa dedicata agli sconti relativi alla giornata odierna, dal momento che Amazon propone in questo istante l’ottimo Fitbit Versa 3 al suo minimo storico, vale a dire 169,90€ anziché 229,95€!

Parliamo di uno smartband dalle caratteristiche e qualità ai vertici della categoria, che si colloca tranquillamente tra i migliori dispositivi indossabili studiati per tracciare le vostre attività, tra cui passi, qualità del sonno e altre metriche personali. Un dispositivo che potrebbe far pensare che sia adatto solamente agli sportivi, ma non è questo il caso, dato che le attività che sarà in grado di analizzare il Fitbit Versa 3 si riveleranno utili a tutti, per non citare la possibilità di effettuare pagamenti in mobilità, avvicinando semplicemente lo smartband al lettore POS.

Pur essendo uno smartband, il Fitbit Versa 3 presenta un design tipico di uno smartwatch e questo invoglierà sicuramente coloro i quali non sono favorevoli ad un display piccolo e dalla forma allungata di prenderlo in considerazione. Questo dispositivo, infatti, monta uno schermo AMOLED di discrete dimensioni con tanto di Always On, utile per avere le informazioni sempre visibili.

A differenza dei modelli della passata generazione, il Fitbit Versa 3 è uno smartband che integra il GPS, indispensabile per tenere d’occhio le attività sportive eseguite all’aperto. Quest’ultime sono numerose e potrete chiaramente visualizzarle anche dall’app dedicata. Questo modello, inoltre, dispone di una memoria interna, che vi permetterà di salvare musica da svariati servizi musicali come Pandora, Deezer e Spotify, così da riprodurre le vostre canzoni preferite durante gli allenamenti.

Un dispositivo che, come avrete notato, vanta un grande potenziale e un design unico.

