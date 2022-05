Se siete alla ricerca di un paio di ottime cuffie da gaming, che possano essere utilizzate su pc ma anche su console, non dovete farvi scappare l’offerta che Amazon propone sulle Fnatic REACT, disponibili con un risparmio di ben 35,00€ sul prezzo originale di listino!

Queste cuffie infatti offrono non solo una qualità audio eccellente e un suono direzionale preciso, ma sono anche estremamente resistenti e comode da utilizzare durante lunghe sessioni, e grazie alla connessione via jack da 3,5 mm sono adatte a tantissimi dispositivi. Con questa offerta potranno quindi essere vostre a soli 49,99€, con uno sconto del 41% rispetto all’originale prezzo di 84,99€.

Le Fnatic REACT sono pensate per garantire agli appassionati delle competizioni online le prestazioni migliori, per non perdere nessuno dettaglio dell’azione anche nei momenti più concitati. Il driver da 53 mm gestisce in modo preciso i bassi e le frequenze medio-alte, offrendo un suono direzionale che permette di identificare con facilità la posizione degli altri giocatori. Gli ampi padiglioni auricolari imbottiti in memory foam e rivestiti in pelle sintetica offrono una grande comodità, consentendo di dedicarsi a lunghe sessioni di gioco senza affaticarsi, e al tempo stesso garantiscono un isolamento acustico che permette di rimanere concentrati al 100% sulla partita.

Il microfono cardioide di queste cuffie gaming consente di comunicare con i propri compagni di squadra con grande precisione, ed è dotato di un’ampia capsula analogica e un filtro pop che permettono di sfruttarlo anche come microfono per lo streaming, ottenendo un suono estremamente pulito. È possibile controllare il volume dell’audio direttamente dai comandi presenti sul cavo da 1,2 mt, mutando la propria voce con un semplice tasto, e se si volesse utilizzare le Fnatic REACT solo come cuffie basta rimuovere l’asticella del microfono per riattaccarla quando necessario. Nella confezione è inoltre inclusa una prolunga splitter di 2 mt, che consente l’utilizzo di queste cuffie anche su dispostivi con ingressi audio e microfono separati.

Nel complesso le Fnatic REACT propongono a un prezzo davvero conveniente tutto ciò che serve al gamer appassionato, che necessità di precisione e comodità nelle sue sessioni di gioco su PC, console e dispositivi mobili, offrendo anche la possibilità di utilizzarle al bisogno come confortevoli cuffie audio di qualità.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!