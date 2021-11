Follia Comet: smart TV LG OLED da 55″ scontata di 500€! Perfetta per PS5!

Cercate un buon televisore OLED da portarvi a casa? Allora sarete felici di sapere che Comet ha da poco inaugurato un’offerta davvero imperdibile, e relativa alla splendida smart TV LG C16LA 4K da 55″, ovvero quello che è tra i migliori modelli attualmente in circolazione, specie qualora abbiate la passione per il gaming!

Originariamente venduta a ben 1.899,99€, la smart TV LG C16LA a soli 1.399,00€, con un risparmio netto di ben 500€, per quello che è un prezzo che, senza dubbio, sarà destinato a risalire nelle prossime ore, vista l’offerta così allettante.

A nostro avviso, si tratta di un’occasione davvero imperdibile, specie considerando che proprio i pannelli OLED prodotti da LG, in particolare la serie C, si contraddistinguono per la loro eccellente qualità, e per la loro versatilità, che li rende perfetti per ogni ambito, dai servizi in streaming, quindi film e serie tv, arrivando ai videogiochi.

In tal senso, dunque, non deve meravigliare il fatto che smart TV LG C16LA risulti eccellente nella visione di qualsiasi contenuto vantando, anzitutto, un contrasto eccezionale, sostanzialmente infinito, il quale garantisce un passaggio perfetto dalle zone luminose a quelle più scure il che, per altro, è un merito proprio della tecnologia OLED.

Quest’ultima, infatti, offre pixel che lavorano in modo indipendente, spegnendosi e accendendosi a seconda delle necessità e delle immagini a schermo, accentuando così la differenza tra le zone scure e quelle chiare. Immaginate quindi di guardare il vostro horror preferito o di giocare un titolo stealth a là Splinter Cell in cui le zone d’ombra rivestono un ruolo prioritario. Con questo televisore OLED il risultato sarà fenomenale, tale che la differenza risulterà davvero immensa, specie a confronto con schermi LCD e LED.

Il pezzo forte di questo modello, tuttavia, non è la sola tecnologia OLED, bensì la sua elettronica e le sue funzionalità. Innanzitutto la smart TV LG C16LA è dotata del processore α9 Gen4 che, dotato di intelligenza artificiale, è in grado di riconoscere la qualità delle immagini a schermo, lavorando attivamente al loro miglioramento, e contribuendo ad apportare modifiche che vi permettano di godere di immagini più nitide, colorate e realistiche, anche qualora la fonte del segnale non si avvicini minimamente allo standard dell’alta definizione. La smart TV, in sostanza, lavora attivamente per la creazione di immagini perfette il che, per altro, significa anche una migliore navigabilità tra le varie funzioni e app.

Inoltre, trattandosi di un prodotto pensato anche per il gaming, i videogiochi e le nuove console, oltre a beneficiare delle caratteristiche già citate, la smart TV LG C16LA si propone anche con ben quattro HDMI 2.1, sfruttando appieno il formato 4K a 120 Hz. Ciò si traduce in un refresh rate puntuale e privo di flickerig, che è l’ideale per chiunque voglia portare al massimo l’esperienza d’uso di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. All’appello non mancano nemmeno i migliori formati HDR in circolazione, vale a dire Dolby Vision e HGiG, per un’esperienza gaming high-end, e un input lag ridotto all’osso grazie alla modalità game optimizer, che garantisce un’eccellente risposta ai comandi.

Insomma, stiamo parlando un televisore che vale ben più del prezzo a cui Comet lo propone quest’oggi, ben chiaro che esso non è comunque l’unica offerta dello store e che, anzi, sono ancora moltissime le proposte di cui approfittare, che potrete comodamente consultare tramite la pagina Comet dedicata alle offerte. Sempre restando in tema, vi ricordiamo, inoltre, che qualora aveste piacere nel restare costantemente aggiornati sui migliori prezzi e le offerte del momento, non c’è suggerimento migliore che iscriversi ai nostri quattro gruppi Telegram dedicati alle offerte, all’interno dei quali avrete modo di ricevere puntualmente tutte le informazioni, in particolare Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!