Follia eBay! Grandi e piccoli elettrodomestici a prezzi bassissimi!

Nonostante sulla gran parte dei prodotti la consegna entro Natale non sia più garantita, vogliamo ricordarvi che su eBay le offerte non si fermano. Anzi, quest’ultime vengono costantemente aggiornate dal noto portale di compravendita, che sta davvero facendo di tutto affinché possiate terminare l’anno con la consapevolezza di aver acquistato una serie di prodotti al miglior prezzo.

Le offerte proseguono dunque, e le ultime messe in campo dal portale vedono una serie di piccoli e grandi elettrodomestici, i quali oltre a ricevere tagli di prezzo importanti, godono ancora del codice sconto “DIC21EDAYS“, che abbassa i prezzi di numerosi prodotti di un altro 15%, fino ad un tetto massimo di 50€. Come detto, questo significa che con eBay potrete acquistare svariati elettrodomestici a prezzi mai così bassi.

Come sempre, le proposte sono centinaia e in questa occasione vogliamo mettervi al corrente dell’ottimo risparmio riguardante l’aspirapolvere senza filo Rowenta Air Force Serenity RH9151WO, un modello che viene proposto raramente in sconto, a differenza di altri aspirapolvere dello stesso brand. Il suo prezzo di 229,99€ viene ora fatto crollare a 146,99€, per poi fatto scendere di altri 22€ grazie al coupon “DIC21EDAYS“, per un risparmio totale di oltre 100€. Potrete quindi acquistare quello che è un aspirapolvere di fascia media al prezzo di una soluzione entry level.

Come saprete, Rowenta produce aspirapolvere senza filo di ottima qualità e l’Air Force Serenity RH9151WO si differenzia dalle altre soluzioni dello stesso brand per la presenza di una spazzola Delta ad alta efficienza, studiata non solo per aspirare qualsiasi tipo di sporco, ma anche di raggiungere gli angoli più nascosti in maniera confortevole. Infatti, grazie alla particolare forma della spazzola motorizzata, non dovrete più scorrere i bordi della parete per rimuovere la polvere più sottile, ma sarà sufficiente portare la punta della spazzola nell’angolo per far sì che lo sporco situato in questa zona venga catturato in un instante, senza ricorrere alla doppia passata.

Rowenta Air Force Serenity RH9151WO è poi un aspirapolvere silenzioso e vanta un’autonomia di 70 minuti, superiore alla media degli altri aspirapolvere senza filo di questa fascia di prezzo, la cui autonomia si attesta di solito sui 30 o 40 minuti. Insomma, un elettrodomestico capace di pulire a fondo la vostra casa, ora ad un prezzo imperdibile grazie al doppio sconto di eBay.

Le offerte di oggi non sono ancora finite, quindi suggeriamo di rimanere sintonizzati per non perdervene nemmeno una. Intanto, se volete scoprire le altre occasioni di eBay, suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata al seguente indirizzo. Inoltre, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

