Follia Xiaomi! Router Wi-Fi a meno di 10€!

Se desiderate acquistare un router Wi-Fi dalle ottime performance, vi segnaliamo una nuova ed imperdibile promozione che potrebbe fare al vostro caso. Amazon, infatti, ha recentemente annunciato uno sconto sul router Xiaomi Mi Router 4C N300, un autentico best-buy della categoria, dato che è disponibile a meno di 10,00€!

Si tratta, dunque, di una ghiotta occasione per poter acquistare un router, specie se consideriamo la possibilità di installare un proprio router alla rete, senza necessariamente acquistare uno offerto dall’operatore telefonico. Il router di Xiaomi, come abbiamo specificato, rappresenta un ottimo prodotto, poiché garantisce una connessione stabile e veloce, fino ad un massimo di 300 Mbps.

Mi Router 4C N300 vanta un design semplice e minimalista, che promette di adattarsi a qualsiasi contesto abitativo, dalle case meno moderne a quelle super-tecnologiche. Entrando nei dettagli, il corpo di questo prodotto gode di una forma geometrica sobria, con un robusto involucro in plastica bianca opaca. Oltre a ciò, possiede ben quattro antenne omnidirezionali esterne, che permettono di guadagnare fino a 5 dBi di segnale.

Con una memoria fino a 64MB, questo articolo promette dunque una trasmissione dei dati stabile per assicurare non solo una buona connessione tra gli smartphone, ma anche un comportamento regolare di un gran numero di dispositivi intelligenti. Il produttore specifica che è possibile collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente.

Il Xiaomi Mi Router 4C N300 è compatibile con l’applicazione proprietaria “Mi WiFi”, che consente a tutti gli interessati di accedere alle impostazioni del router, oltre ad ottimizzare tutte le sue funzioni. Inoltre, permette anche di monitorare chi accedere alla propria rete domestica, con un piccolo segnale via app ad ogni nuova utenza sospetta.

Insomma, un prodotto eccellente, venduto ad un prezzo praticamente stracciato. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi rimandiamo alla pagina generale degli sconti, in modo tale da consultare tutte le proposte di Amazon in questo momento.

Infine, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi informiamo che troverete un sacco di altre offerte

