Frigorifero No Frost Samsung con oltre 600€ di sconto su Mediaworld!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere dai principali portali prosegue, e in questo nuovo articolo vi spieghiamo quelle che sono le occasioni di risparmio del “Solo per Oggi” di Mediaworld! Il colosso dello shopping, infatti, ha messo a disposizione un gran numero di prodotti come frigoriferi, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere il 50%, ma solo fino a mezzanotte!

La lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi citiamo quella dedicata al frigorifero combinato Samsung RB38T603CS9/EF. Generalmente disponibile a 1.399,00€, quest’oggi è acquistabile a 769,00€, grazie ad un superlativo sconto che ha tagliato di netto il prezzo consigliato di ben 630,00€.

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che saprà accontentare proprio tutti per funzioni, design e consumi energetici ridotti. Innanzitutto, vanta la tecnologia “Spacemax” perché garantisce una capacità interna (385 litri ndR) superiore a parità di profondità, rispetto a tantissimi altri suoi concorrenti, che talvolta possono risultare ingombranti. Poi, assicura un raffreddamento adeguato in tutte le zone, grazie al sistema “All Around Cooling“, che controlla autonomamente ed in tempo reale la temperatura interna e fa circolare l’aria fredda.

Tra le sue caratteristiche, essendo un frigorifero che rappresenta un concentrato di tecnologia, integra anche la funzione “Total No Fros”, che ottimizza la circolazione dell’aria per mantenere la temperatura costante, ed impedisce la formazione di ghiaccio oppure di brina, sia all’interno dello scompartimento del frigo che in quello del freezer. Invece, con la funzione “Optimal Fresh+”, + possibile conservare due tipologie di cibo in uno dei cassetti interni, che possono erogare una o due temperature diverse.

Insomma, un prodotto eccezionale che sarà in grado di migliorare la conservazione dei vostri cibi preferiti e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa praticamente un ottimo investimento su cui puntare. Tuttavia, questa non è l’unica offerta del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo.

