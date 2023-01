Se siete appassionati di informatica e tecnologia e siete in procinto di fare acquisti, allora dovreste esplorare le ultime offerte rilasciate da Yeppon su una serie di PC, laptop, monitor, stampanti e schede video. Ebbene sì, nonostante il mercato delle schede video soffra ancora di sovrapprezzi, in queste offerte potete acquistare alcuni modelli Nvidia, in particolare la RTX 4080, a un prezzo inferiore a quello originale.

Le proposte riguardano sia i dispositivi più recenti che le soluzioni più convenienti, pertanto c’è qualcosa per tutti i gusti e per tutte le tasche. La promozione sarà valida fino al 22 gennaio, ma ciò che dovrebbe spingervi ad acquistare il più in fretta possibile è l’assenza di informazioni riguardo alle scorte disponibili, poiché se le unità sono poche, sarà questione di poche ore prima che i prodotti più interessanti vadano esauriti. E credeteci, di prodotti rilevanti ce ne sono un ben po’, con sconti fino al 50%!

Una buona occasione, come detto, potrebbe essere acquistare la Nvidia GeForce RTX 4080, proposta da Yeppon a 1.399,99€, cifra inferiore rispetto al cosiddetto MSRP, ovvero il prezzo di vendita suggerito dal fabbricante, che in questo caso è di 1.429,00€. Se siete interessati all’hardware ma preferite fare un upgrade dell’intera configurazione, allora non possiamo che consigliarvi il preassemblato Victus by HP 15L. Pur trattandosi di un PC pronto all’uso, i cui prezzi sono solitamente poco convenienti rispetto a un assemblaggio manuale, siamo anche in questo caso di fronte a un’ottima offerta, che vi permetterà di acquistare un PC da gaming di fascia medio-alta a meno di 1.000 euro, cosa impensabile fino a non molto tempo fa.

In questa configurazione, infatti, il Victus by HP 15L viene armato di componenti rivolti totalmente al gaming, come testimonia il processore Intel Core i5 12400F, una CPU creata appositamente per essere abbinata a una scheda video dedicata, assicurando così prestazioni di ottimo livello a un prezzo competitivo, a maggior ragione su una piattaforma basata su memorie DDR4. La scheda grafica dedicata è una Nvidia RTX 3060 Ti, che non ha bisogno di presentazioni, se non la conferma che si tratta di una scheda capace di gestire benissimo sia il Full HD che il QHD.

Una configurazione ben equilibrata dunque, nonché potente da far mantenere le prestazioni al top anche nei prossimi anni. I vari componenti si trovano all’interno di un case moderno e con illuminazione a LED, dando così un valore aggiunto all’intera piattaforma. Ribadiamo che è difficile trovare un PC preassemblato a questo prezzo con tali componenti, che includono ovviamente un SSD di ultima generazione e un alimentatore dal wattaggio sufficiente a reggere ad alimentare il tutto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Yeppon dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

