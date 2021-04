Gadget e accessori con sconti fino al 39% nelle offerte di Pasqua di Just Geek!

Prendiamoci una piccola pausa dalle tipiche offerte tech del giorno per segnalarvi l’ultima iniziativa approdata su Just Geek in occasione di Pasqua, che vi permetterà di acquistare una grande selezione di gadget e accessori nerd con sconti che, in alcuni casi, possono arrivare fino al 39%! Un’iniziativa ottima che, tuttavia, non ci è dato sapere quando scadrà, motivo per cui vi consigliamo di sfruttare subito queste offerte per completare la vostra collezione, risparmiando decine e decine di euro.

Tante sono le occasioni che troverete sul portale, con una scelta così ampia di prodotti da catturare l’attenzione dei fan di tutte le età, tant’è che, spaziando fra le tante categorie di prodotti presenti sul portale, potrete imbattervi in numerose occasioni dedicate all’abbigliamento, con offerte su felpe e magliette, come quella con una bellissima grafica a tema PlayStation che potrà essere vostra ad appena 9,38€, un vero must have per i videogiocatori!

Tanti sono poi gli accessori presenti in questa selezione con oggetti ispirati a grandi franchise, che possono diventare anche simpatiche idee regalo, come il bundle dedicato alla serie TV Friends con tanto di tazza del Central Perk ed un paio di calzini di cotone, oppure la coppia di mascherine lavabili a tema Harry Potter, a scelta se con i colori di Serpeverde o Grifondoro. Vi segnaliamo, inoltre, la presenza in questa selezione anche della bellissima agenda ispirata al film d’animazione Disney Il Re Leone, dall’originale forma che vuole ricreare l’aspetto della videocassetta uscita nel 1994, con tanto di copertina estraibile, stickers e persino segnalibro.

Ma non è tutto, infatti in questa tornata di sconti vi sarà possibile anche trovare alcuni oggetti per la casa, rivisitati ovviamente in chiave nerd, come l’apribottiglie di Spyro the Dragon oppure il caratteristico appendiabiti a forma di Vault Boy, con il quale potrete attaccare i vostri vestiti al muro sulla mano del personaggio.

Quelle proposte da Just Geek sono tutte idee simpatiche e differenti fra loro che faranno la gioia di tanti fan, e noi non possiamo far altro che ricordarvi di visitare la pagina del portale, così da trovare quella perfetta in base alle vostre passioni. Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo gadget nerd, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

