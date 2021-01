Giochi da tavolo in sconto del 25% su Amazon!

Dopo avervi proposto le imperdibili offerte del giorno di Amazon dove, come avrete visto, sono in sconto tanti videogame per console e PC, vi offriamo adesso un’ulteriore tornata di offerte che, pur allontanandosi dal divertimento digitale, resta comunque in ambito ludico, visto che sul portale sono appena arrivate le nuove promozioni dedicate ai giochi da tavolo e, per la precisione, all’offerta del marchio Giochi Uniti.

Numerose le offerte e inerenti, per altro, alcuni titoli amatissimi dagli amanti dei giochi da tavola e dei classici giochi di ruolo “pen and paper”, come l’apprezzatissimo Pathfinder, titolo nato nel 2009 da una costola del sistema 3.5 di Dungeons & Dragons, e nato come naturale evoluzione di quel classico sistema di gioco, poi soppiantato – non senza critiche – dal sistema 4.0. Certo, non parliamo di un gioco che permette la stessa immediatezza di un più “semplice” gioco da tavolo, ma varrebbe comunque la pena dargli una chance. In ogni caso, non ci si ferma qui, ed anzi sono diverse le opzioni di acquisto tra cui, a nostro giudizio, vale anche la pena segnalare la presenza di alcune astronavi per il gioco da tavolo (e da collezione) Star Wars Armada e X-Wing, in cui le astronavi della popolare serie cinematografica fungono da componenti per la vostra flotta da combattimento.

La particolarità del gioco è che ogni “componente” utile all’armata spaziale è, di fatto, un dettagliatissimo modellino in scala dei mezzi presenti nel film il che, considerato tutto, rende il gioco non solo bellissimo da vedere e da giocare, ma anche altamente collezionabile. Date un’occhiata, ad esempio, al modellino qui in offerta dedicato a leggendario Millennium Falcon, e diteci se non viene subito la voglia di acquistarlo e di cominciare a collezionare!

Ed ancora non è tutto, perché sono diverse le offerte ancora presenti su Amazon e dedicate ai prodotti sotto l’ala di Giochi Uniti, ed ecco perché – oltre a consultare la nostra ricca selezione di prodotti – vi suggeriamo di consultare la pagina relativa alle offerte, così che possiate rintracciare i giochi che più si adattano ai vostri gusti.

