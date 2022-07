Il Prime Day 2022 di Amazon continua spedito e, come saprete, avrete tempo fino alla fine della giornata di oggi (13 luglio) per concludere i vostri acquisti a prezzo scontato. E fidatevi: è meglio non attardarsi troppo, visto che certe offerte hanno il tono e le percentuali di sconto che, di norma, si vedono solo nel corso delle più blasonate occasioni dell’anno, non ultimo il Black Friday.

A testimoniarlo non sono tanto le offerte tech, sempre numerose e graditissime, ma promozioni più specifiche e ricercate, come quella che Amazon ci sta offrendo sui gioielli a marchio Swarovski, bellissimi e pregevoli, ed oggi scontati anche fino al 57%, come forse non si vedeva dall’ultima holiday season.

Gli sconti sono davvero notevoli e numerosi, ed includono diversi articoli prodotti dalla maison di gioielli, spaziando dagli orologi ai pendenti, passando per orecchini e collane, tutti scontati a prezzi davvero interessanti, il che è quasi una sorpresa considerando che, soprattutto Swarovski, si propone raramente in sconto su Amazon, e comunque solo in periodi di festività come il Natale.

Ora, invece, pur essendo in pieno luglio potrete approfittarne per portarvi a casa articoli la cui qualità è indiscutibilmente alta, ed il cui marchio id fabbrica non è quello di produttori terzi, ma della casa madre austriaca, come ben certificato non solo da Amazon ma, soprattutto, dalle etichette.

Questo è importante perché, qualora non lo sappiate, sul mercato esiste una netta distinzione tra i “gioielli Swarovski” e quelli che invece hanno la dicitura “con cristalli Swarovski”. Solo i primi, infatti, sono gioielli prodotti, disegnati, e creati direttamente dal popolare marchio austriaco, con tutto quello che ne consegue in termini di bellezza, qualità delle pietre e, ovviamente, prezzo. I secondi, invece, sono gioielli che, pur belli, sono creati da altre aziende, utilizzando i soli cristalli prodotti da Swarovski.

Si tratta di una differenza sottile ma molto importante, che determina non solo la qualità del prodotto ma anche il suo valore! Per vostra fortuna, però, su Amazon sono attualmente in sconto solo i veri e propri gioielli prodotti da Swarovski e, come detto, i prezzi possono raggiungere anche sconti oltre la metà del prezzo originale, così da permettervi l’acquisto di un regalo con i fiiocchi!

Ciò detto, vi invitiamo ad approfittare delle offerte messe in campo da Amazon per questo Prime Day, e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando alle offerte Swarovski, così che possiate approfittare di questi prezzi prima che le offerte o le disponibilità giungano al termine.

