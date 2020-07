Gli imperdibili di eBay: caffè e prodotti per la casa in super sconto!

Dopo aver dato uno sguardo alle offerte del giorno di Amazon, è giunto il momento di dare un’occhiata alle proposte di eBay che, con i suoi quotidiani sconti de “Gli imperdibili”, sta abbassando il prezzo di centinaia di prodotti dedicati alle pulizie di casa, con una particolare attenzione anche al mondo del caffè in cialde, senza dimenticare testine di ricambio per spazzolini elettronici e pastiglie per lavatrici e lavastoviglie.

Tra le varie offerte disponibili quest’oggi, vi segnaliamo la confezione da 100 capsule “Espresso Vigoroso” di Lavazza, acquistabile per soli 20,50 euro anziché 24,90 euro. Per chi non le conoscesse, queste capsule sono compatibili con le macchine da caffè Nespresso, e offrono un’intensità molto forte grazie ad una tostatura nobile e scura. In alternativa, eBay propone la confezione da 100 capsule “Decaffeinato Ricco” – sempre compatibili con le macchine a marchio Nespresso -, in sconto allo stesso prezzo.

Un altro prodotto da tenere in considerazione, visto il nuovo prezzo di vendita, è la confezione Dash Pods all’ambra da 132 capsule, che garantiscono ben 132 lavaggi. Queste particolari capsule, oltre a rivelarsi molto profumate, aiutano a rimuovere le macchie dagli indumenti con estrema facilità. Se siete interessati, potete acquistare la confezione a 35 euro anziché 67 euro. Le offerte, naturalmente, non finiscono qui, infatti ci sono tantissimi prodotti ad un prezzo decisamente contenuto. Come sempre, abbiamo pensato di selezionare per voi le migliori promozioni disponibili, tuttavia vi consigliamo uguagliate di consultare la lista completa dei prodotti in offerta, cosicché possiate dare uno sguardo al volantino digitale di eBay nella sua interezza.

Infine, vi consigliamo di seguirci anche sui nostri canali ufficiali Telegram, dove potete trovare centinaia di offerte sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Vi aspettiamo in numerosi!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!