L’attesa per God of War Ragnarok è ormai alle stelle, e non manca poi molti all’arrivo dell’attesissimo titolo sviluppato da Sony Santa Monica in cui, come saprete, scopriremo cosa ne sarà di Kratos, e di suo figlio Atreus, dopo gli eventi del titolo reboot uscito nell’ormai lontano 2018.

Un gioco, dunque, attesissimo, certamente il più atteso di questo 2022 e, per questo, se si è in possesso di una PS4 o di una PS5, non si può davvero ignorarne l’acquisto, a maggior ragione quando si può approfittare di una promozione come quella di eBay che, come da titolo, sta proponendo il gioco a quello che è il prezzo più basso della rete!

Ovviamente, stiamo parlando di un preorder, per altro su di una quantità limitatissima di pezzi e che, ad esempio, vi permetterà di acquistare la versione PlayStation 5 del gioco al prezzo di appena 63,70€, contro i 79,99€ del prezzo originale, con un risparmio di circa 16 euro!

Un prezzo davvero imperdibile per questo titolo che, sin dalle premesse, promette di galvanizzare ed emozionare i giocatori PlayStation, in attesa ormai da oltre 4 anni che l’epopea dell’ex Fantasma di Sparta arrivi al suo compimento.

In ragnarok, dunque, vestiremo nuovamente i panni di Kratos, ora nuovamente padre, e qui nuovamente in viaggio con Atreus, un ragazzo curioso ma spesso scapestrato, in cerca del proprio posto del mondo sulle orme di suo padre.

Dopo gli eventi raccontati nel precedente titolo, conclusosi con un’importante rivelazione sul duo, e soprattutto sul destino del mondo, in Ragnarok ci metteremo sulle tracce del dio della guerra norreno Tyr, apparentemente morto, e probabilmente unica speranza alla devastazione promessa dall’arrivo del Fimbulvinter, un inverno infinito che anticiperà, com’è scritto nelle profezione, l’arrivo del Ragnarok: la fine di tutti i regni!

In arrivo il prossimo 9 novembre, God of War Ragnarok si prospetta come una delle uscite più attese e importanti di questo 2022 e, per questo, vi suggeriamo di non perdere l’occasione di acquistarlo ora a prezzo scontatissimo, giacché eBay rende possibile il preorder ad un prezzo eccezionale, ma solo su un piccolo numero di pezzi!

