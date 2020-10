Godfall: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 19 novembre, dopo una lunga, lunghissima attesa, arriverà finalmente sul mercato PS5, con la nuova piattaforma da gioco di casa Sony che promette di guadagnarsi fin da subito le attenzioni degli appassionati. Insieme a PS5, il 19 novembre è il giorno di lancio anche di Godfall, interessantissimo titolo di Gearbox Software dotato di un impatto grafico straordinario. Un’opera che si preannuncia a dir poco come avvincente e che è fin da ora acquistabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Un titolo del calibro di Godfall non poteva ovviamente difettare di tutta una serie di edizioni speciali, contenenti oltre al gioco base anche diversi bonus niente male. Il tutto, ovviamente, a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Standard Edition

La standard edition è come al solito il modo migliore per poter godere fin da subito del gioco spendendo il meno possibile. Se non vi interessano i contenuti extra, questa è quindi la scelta che fa decisamente per voi.

Deluxe Edition

Se Godfall vi ispira particolarmente e siete propensi a seguire l’opera di Gearbox Software nel corso del tempo, troverete in questa Deluxe Edition pane per i vostri denti, visto che contiene oltre al gioco base anche l’accesso alla sua prima espansione che uscirà nel 2021.

Godfall Ascended Edition

L’Ascended Edition è il massimo per chiunque voglia immergersi in Godfall. Oltre al gioco base e all’espansione, infatti, questa edizione contiene anche numerosi contenuti aggiuntivi, come il Gold Weapon Pack, le skin Orange Vertigo Valorplate, Gold Silvermane, Phonix e Greyhawk Valorplate, il Gold Shield e, infine anche un banner e un titolo per la lobby. Non male vero?

