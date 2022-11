Ci siamo, finalmente è arrivato il momento più atteso da tutti i fan del risparmio: il Black Friday 2022 è oramai alle porte e cominciano a imperversare sul mercato sconti di ogni tipologia. Se siete alla ricerca di qualche luce smart, che vada a ritmo di musica o dotata di numerose altre funzionalità, a fare al caso vostro è il Govee Black Friday, che vi consente di risparmiare fino al 40% sugli ottimi prodotti della nota azienda grazie al codice GoveeNov10. Il tutto fino al prossimo 28 novembre.

Grazie a tale codice è infatti fin da ora possibile ottenere un ulteriore 10% di sconto sui già ottimi prezzi offerti da Govee. L’interessantissimo DreamView T1 TV Backlight, che abbina dei led RGB con un sistema per andare in sincronia con quanto succede a schermo e dotate di controlli smart tramite app o vocali, è infatti acquistabile a soli 53,64 euro, ossia con ben il 33% di sconto rispetto a quello che è il prezzo di listino. Con il 31% di sconto grazie al Black Friday di Govee è inoltre disponibile la lampada da terra angolare Lyra RGBICWW, un bellissimo prodotto da design dotato di modalità musica, comandi smart e ben 64 differenti effetti di luce.

Volete un pack completo per la vostra postazione da gaming? A fare al caso vostro è allora il Govee DreamView G1 Pro Gaming Light, proposto con ben il 35% di sconto per l’occasione. Con tale pacchetto è possibile ottenere strisce LED, 2 light bar, una gaming camera e tutto il necessario per predisporre la vostra postazione da gaming. Se siete invece alla ricerca di altri prodotti, vi ricordiamo che con il codice GoveeNov10 è possibile ottenere un’ulteriore 10% di sconto su tantissimi altri prodotti Govee. Non male, vero?

Le offerte con sconti fino al 40% di Govee per il Black Friday sono sicuramente appetitose, ma sul mercato esistono anche numerose altre occasioni. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta!

