Grandi sconti su capi ed attrezzature per lo sport da eBay

Con questo articolo scopriremo le offerte che eBay ha riservato a tutti quegli articoli utili per far sì che possiate effettuare un buon allenamento da casa, evitando nei momenti più noiosi di recarvi in palestra e ottimizzare così il tempo a vostra disposizione.

Il numero di articoli con cui sbizzarrirsi è altissimo, con attrezzi adatti sia per l’interno sia per le sessioni di allenamento all’aria aperta. Per coloro che si trovano agli inizi e vorrebbero cimentarsi con qualcosa di leggero, riteniamo che una pedana vibrante possa essere una buona soluzione, dal momento che permette di allenare braccia, gambe, polpacci e glutei. Potremmo dire quasi una soluzione all-in-one, ma per molti potrebbe esserlo sicuramente.

Proposta a 169,99€ invece di 289,00€, questo particolare modello permette di far lavorare in maniera attiva il sistema muscolare e grazie agli elastici fitness e alle infinite combinazioni di posizioni ed esercizi, non sentirete minimamente la mancanza della palestra, anzi, c’è il rischio che potreste persino mettere in secondo piano quest’ultima. Tempo, velocità, calorie: tutto questo potrete tenerlo sotto controllo grazie all’ampio display LCD touch screen, attraverso il quale scegliere uno dei 20 livelli di intensità, gestibili anche attraverso un comodo telecomando incluso nella confezione. Con un motore da ben 300W e con un design ottimizzato per far sì che possa adattarsi ad un pubblico molto ampio, nonché fino a 120 kg, questa pedana vibrante è sicuramente un attrezzo da valutare per ogni amante della palestra.

I prodotti inclusi in questa promozione sportiva pensata da eBay sono molti ed ecco perché riteniamo che visitare la pagina dedicata sia la soluzione migliore per chi è alla ricerca di attrezzature da palestra, che che possiate scegliere lo strumento più affine alle vostre necessità. Detto ciò, vogliamo in ultimo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!