Grandi sconti sugli elettrodomestici per la casa da MediaWorld!

In questo primo mese dell’anno, sono molti gli store che sono entrati in competizione con tante ottime offerte. Oggi vi segnaliamo Mediaworld che, già da qualche giorno, si sta spendendo in una nuova tornata di offerte dedicate agli elettrodomestici per la casa, con tutta una serie di prodotti capaci di arricchire, quant’anche migliorare, sia la vostra cucina che altri ambienti della casa.

Infatti, i protagonisti di questa iniziativa sono lavatrici, asciugatrici, forni elettrici e frigoriferi, con un modello specifico di quest’ultima categoria che ci ha stupito, merito di uno sconto davvero incredibile e tra i più alti che vi abbiamo mai segnalato. Non parliamo di crolli di prezzo da centinaia di euro, bensì da migliaia di euro! Senza però indugiare molto, andiamo subito a scoprire il frigorifero combinato LG GMQ844MCKV, il cui prezzo di ben 2.899,00€ scende a “soli” 1.554,00€.

Parliamo di un frigorifero dotato di 4 porte e che vanta l’immancabile tecnologia Total No Frost, di cui abbiamo imparato a conoscere l’utilità già in altre occasioni. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, si tratta di un tipo di raffreddamento a circolazione d’aria forzata costante e non escludibile, che permette al frigorifero e al congelatore di eliminare automaticamente il ghiaccio soffiando aria fredda al loro interno per ridurre l’umidità.

Compatto fuori e grande dentro, l’LG GMQ844MCKV ha una larghezza inferiore al metro ma, nonostante ciò, non sacrifica lo spazio riservato ad alimenti e bevande, merito di un lavoro sopraffino che LG è riuscita a fare su questo specifico modello il quale, oltre ad essere estremamente valido, si adatta facilmente alla maggior parte delle cucine. Grazie a tecnologie all’avanguardia, come Nature Fresh e Linear Cooling, i cibi verranno conservati sempre in ottimo stato, anche per lunghi periodi, senza perdere i sapori tipici di ogni singolo alimento. Inoltre vale la pena sottolineare anche il filtro Pure N Fresh, il cui scopo non si limita soltanto a ridurre al minimo gli odori, aiuta anche a mantenere sempre un’aria fresca e pulita in tutte le zone del frigorifero.

La personalizzazione è un altro aspetto da tenere in considerazione, in quanto potrete decidere di aumentare o diminuire la dimensione di un ripiano in modo da riporre le bottiglie e gli oggetti più ingombranti con più facilità. Come non citare, inoltre, la possibilità di comandarlo da remoto tramite l’applicazione SmartThinQ, rendendo il tutto molto più semplice e veloce. Insomma, come avete capito, si tratta di un frigorifero che non guarda a compromessi ed è, per questo motivo, pensato per coloro che hanno bisogno non solo di un grandi spazi, ma anche di un prodotto funzionale che punta a salvaguardare i vostri alimenti.

Prendendo spunto dal nome della promozione, il catalogo di questa iniziativa contiene offerte fatte apposta per la vostra casa, ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scegliere voi stessi il prodotto che più si adatta alle vostre esigenze, ricordandovi che in calce troverete comunque quelle che sono le migliori offerte. Come sempre, prima di passare al prossimo articolo consigliamo, qualora non l’abbiate già fatto, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!