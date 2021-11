Guardians of the Galaxy: versione PS4 a prezzo ribassato!

Per la gioia di tutti gli appassionati, in questi ultimi anni stanno arrivando sul mercato diversi videogiochi a tema Marvel: tanto per fare alcuni esempi, abbiamo avuto modo di giocare Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Avengers e, adesso, anche Guardians of the Galaxy, un titolo pubblicato da Square-Enix che, con gran successo, riporta sui nostri schermi le battute e gli eroi che tanto apprezziamo.

Parliamo di un titolo fresco di pubblicazione

Come detto in apertura, Guardians of the Galaxy è un gioco che farà la gioia dei tantissimi appassionati Marvel, complici le stesse atmosfere e dialoghi pungenti e divertenti che hanno caratterizzato il gruppo di eroi sin dal loro approdo nell’universo cinematografico Marvel. Parliamo di un gioco d’azione in terza persona e story-driven, che ci ha subito conquistati per la sua vena umoristica e la sua frenesia, pur appartenendo ad un genere ampiamente masticato, amato e digerito dalla community PlayStation e non solo.

Nei panni di Star-Lord, quindi, partirete insieme ad uno strambo equipaggio di improbabili eroi, complice la minaccia da parte del cattivone di turno che, come da prassi, avrà messo in moto una serie di catastrofici eventi che porteranno ad un collasso interplanetario. Spetterà quindi a voi, Star Lord, ed ai Guardiani, di sventare la minaccia galattica a colpi di esplorazione e sparatorie, fronteggiando con creature incredibilmente potenti ed incontrando alcuni popolari personaggi estrapolati direttamente dal panorama a fumetti Marvel. .

In aggiunta, se siete dei fortunati possessori di PS5, con la stessa copia del gioco avrete accesso alla versione pensata per le console di nuova generazione, con il vantaggio di poter giocare il titolo con un comparto tecnico decisamente più accattivante e moderno, per quanto anche la versione per console della passata generazione sia in grado di difendersi più che bene.

