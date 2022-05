Se con l’arrivo della bella stagione state pensando di dare una rinfrescata al vostro guardaroba, vi consigliamo di visionare le nuove offerte oultet di Gutteridge, che propongono una selezione di prodotti di grande qualità a prezzi semplicemente eccezionali, disponibili con uno sconto del 55%.

Parliamo di maglie uomo in cotone, seta e cashmere, realizzate con un taglio classico e disponibili in una grande varietà taglie e colori, che in questa occasione è possibile acquistare a soli 29€ al pezzo. Con l’avvicinarsi delle serate estive da passare in compagnia, tra eventi mondani e vacanze, si tratta di un’ottima occasione per completare i propri outfit, pescando tra prodotti disponibili in sconto per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte.

Per approfittare delle offerte outlet di Gutteridge è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata per trovare tutti i capi di abbigliamento in offerta, e mettere nel carrello quelli a cui siete interessati. Non ci sono vincoli di acquisto o vendite abbinate, ma ogni articolo mostra una utile serie di suggerimenti per dare forma al vostro look, proponendovi una selezione di capi per creare l’abbinata ideale, spesso scontati a loro volta.

Come evidenziato in apertura, questa promozione si concentra principalmente sulle maglie uomo realizzate con una morbida miscela di 70% cotone, 25% seta e 5% cashmere, disponibili in 30 diversi colori e taglie dalla S alla 3XL fino ad esaurimento scorte. Caratterizzate da una trama velata, molto leggera, queste maglie sono perfette per le serate più fresche, offrendo l’ideale complemento per outfit che prevedono camicie o giacche. Grazie allo sconto del 55%, è possibile acquistarle a soli 29€ l’una.

Questi sono solo alcuni dei tanti capi in offerta da Gutteridge, che vi ricordiamo propone anche una interessante promozione sui propri abiti pronto moda, disponibili a soli 98€ fino a esaurimento scorte. Qualunque siano le vostre necessità, potrete approfittare degli sconti dello store con la possibilità di dilazionare il pagamento in tre comode rate senza interessi, concessa dal servizio Klarna!

