Se state cercando delle ottime scarpe estive, perfette per andare al mare ma anche per passeggiare, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione attiva sui numerosi prodotti Havaianas, disponibili in super ribasso da Amazon solo per il Prime Day. Al momento, potrete portare a casa tantissimi sandali e infradito in ribasso fino al 58%!

I prodotti Havaianas disponibili sono numerosi e tutti differenti per tipologia, colorazione e anche per fascia di prezzo. Per questo, trattandosi di un’offerta davvero valida a un prezzo particolarmente scontato, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Tra gli articoli con il miglior rapporto qualità/prezzo vi proponiamo le Havaianas Slim Glitter Gloss disponibile a partire dal prezzo di soli 13,29€ con uno sconto del 53%. Il brand è conosciuto ormai a livello mondiale per aver portato lo spirito brasiliano sul mercato delle calzature e vi propone uno dei modelli più famosi in assoluto, nella versione glitterata.

Si tratta di un paio di infradito realizzate in gomma di alta qualità, leggera e durevole, il che significa che non si rovineranno entrando a contatto con l’acqua oppure di avere la suola assottigliata dopo pochissimi utilizzi. Le Havaianas nella colorazione nera sono eleganti, raffinate e particolarmente femminili, arricchite dalla piccola bandierina del Brasile sulle fasce e righe laterali, per dare un tocco in più.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Amazon dedicata.

