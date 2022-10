Dopo avervi proposto l’offerta Amazon a tempo limitato relativa all’ottimo sistema mesh TP-Link, vi segnaliamo che il portale si sta spendendo nel proporre un’altra offerta imperdibile relativa sempre all’espansione della propria rete internet, questa volta dedicata però alla connettività mobile.

Il protagonista è il router portatile TP-Link M7650, il cui sconto del 40% ha fatto sì che possiate acquistarlo esattamente a 100€ in meno rispetto al prezzo originale, vale a dire 149,99€ anziché 249,90€. Un’occasione quasi da Black Friday, che vi permetterà di dotarvi di un dispositivo capace di portare la connessione internet ovunque, anche dove la rete Wi-Fi non arriva.

Per far sì che ciò sia possibile, TP-Link M7650 si affida alla vostra sim dati che, spesso, assicura prestazioni migliori rispetto alla classica ADSL, soprattutto sotto copertura 4G+ LTE, la cui velocità massima teorica è di 300 Mb/s. Il TP-Link M7650, tuttavia, si spinge ancora oltre, dal momento che è certificato LTE Cat 11, standard noto per le sue prestazioni in download fino a 600 Mb/s e 50 Mb/s in upload.

Prestazioni di alto livello dunque, in grado di porsi come un’ottima alternativa alla connessione fissa, almeno per chi si trova in città non coperte adeguatamente. Un dispositivo che non scende a compromessi neanche nei momenti di maggior traffico, dato che potrete scegliere di connettervi sulla più stabile banda a 2.4Ghz o sulla più prestazionale 5Ghz. Siete in giro e avete la necessità di connettere più dispositivi? Il TP-Link M7650 ne supporta ben 32, più che sufficienti per condividere la rete con tutti i vostri compagni di viaggio.

Se la vostra sim dati non gode di un piano illimitato, potrete usare il piccolo display a colori integrato per tenere d’occhio i limiti di utilizzo, oltre a controllare eventuali messaggi e lo stato della batteria, la cui autonomia sarà di 15 ore in caso di uso continuo e di oltre 700 ore in standby. Design compatto e slot per Micro SD completano le caratteristiche di quello che è un dispositivo perfetto per rimanere sempre connessi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

