Huawei FreeBuds Pro a soli 99€ su Amazon, non lasciatevele sfuggire!

Questa mattinata si è aperta decisamente all’insegna dello shopping online, con Gamestop che ci ha proposto, per il suo quinto giorno di fila, la ricercatissima PlayStation 5, in quello che è un mese di luglio che si sta dimostrando particolarmente proficuo dal punto di vista degli acquisti online. Ebbene, proseguendo sulla scia delle occasioni imperdibili di questo mese di luglio, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’offerta davvero niente male, con protagonisti gli ottimi auricolari Huawei FreeBuds Pro, oggi in vendita su Amazon a meno di 100€!

Stiamo parlando di un’occasione davvero irrinunciabile per chiunque sia alla ricerca di un paio di eccellenti auricolari true wireless, specie considerando che il prezzo originale dei Huawei FreeBuds Pro è di ben 179,99€, mentre oggi potrete acquistare questi ottimi auricolari ad appena 99,99€, con uno sconto applicato del 44%!

Arrivati sul mercato da meno di un anno, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro si sono subiti distinti per qualità costruttiva, un audio eccezionale ed un design moderno e funzionale, stupendo pubblico e critica grazie alla loro tecnologia smart di cancellazione del rumore. Sostanzialmente, grazie ai doppi microfoni, posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari, i Huawei FreeBuds Pro utilizzano l’hardware dello smartphone, tramite applicazione dedicata Huawei AI Life, per riconoscere e processare i suoni dell’ambiente circostante, effettuando così una cancellazione del rumore efficiente e selettiva, che vi permetterà di godere della migliore qualità audio possibile. Il bello è che potrete anche impostare manualmente la profondità della cancellazione, grazie ad alcune impostazioni, che vi permetteranno così, ad esempio, di indossare gli auricolari anche alla guida.

Dotati di un sistema a 3 microfoni che garantisce conversazioni nitide e pulite, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro sono inoltre progettati per dirare a lungo, garantendo ben 36 ore di ascolto continuato con una sola ricarica completa che, per altro, potrete effettuare in pochissimo tempo grazie alla tecnologia di ricarica rapida di Huawei che, come saprete, si distingue anche sugli smartphone di fascia alta del colosso cinese.

Equipaggiati con tecnologia Bluetooth 5, che permette di connettere contemporaneamente fino a due dispositivi Android, iOS, Mac OS o Windows, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro sono, insomma, un must buy nel vastissimo mercato degli auricolari, ed il fatto che siano disponibili ad appena 99,99€ li rende ancora più appetibili, ben chiaro che essi sono comunque solo una delle tante offerte messe a disposizione oggi da Amazon e, per questo, vi suggeriamo anche e soprattutto di consultare la pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutti gli altri sconti disponibili.

