Huawei: super offerte per festeggiare un anno dello store ufficiale!

Lo store ufficiale di Huawei compie un anno! Per festeggiare nel miglior modo possibile, l’azienda ha creato una nuova promozione che potrebbe interessare chiunque sia a caccia di un nuovo prodotto tecnologico. Valida fino al 14 aprile, questa iniziativa vi permetterà di acquistare alcuni dei migliori smartphone, smartwatch e notebook del noto marchio, con offerte in grado di farvi risparmiare centinaia di euro.

Tra le più interessanti vi è il kit Huawei Store Limited Edition Music Box, un esclusivo box in edizione limitata contenente lo smartphone Nova 5T, lo smartwatch Watch Fit e gli auricolari FreeBuds 3i. Il tutto ha un valore commerciale di quasi 700€, ma può essere vostro a soli 309,00€! Il nostro consiglio è quello di approfittarne subito perché l’offerta è limitata a soli 50 pezzi.

Come potete immaginare, questo kit è ideale per coloro che hanno intenzione di affidarsi all’ecosistema Huawei e portarsi a casa una serie di dispositivi di ultima generazione in un colpo solo. Per quanto riguarda lo smartphone, parliamo di un modello in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze, il cui ottimo equilibrio generale fa sì che le prestazioni e l’autonomia siano conformi alle aspettative dichiarate. Lo stesso vale per il Huawei Watch Fit, ottimo per coloro che vogliono monitorare la propria salute in qualsiasi momento della giornata. Con un’autonomia fino a 10 giorni, potrete dimenticarvi di ricaricarlo la sera, e con il suo look elegante potrete indossarlo in qualsiasi condizione.

Infine, come non citare il suono chiaro degli Huawei FreeBuds 3i, un paio di auricolari wireless che uniscono stile e comodità. Utilizzare contemporaneamente questi dispositivi vi farà scoprire le capacità dell’ecosistema di Huawei, motivo per cui suggeriamo ancora una volta di non indugiare troppo, onde evitare che questo esclusivo box termini.

Insomma, le occasioni presenti in questa nuova iniziativa sono ricche e interessanti, ed ecco perché vogliamo lasciare a voi l'onore di scoprire tutte le offerte andando a visitare la pagina ufficiale, sebbene in calce troverete la nostra solita lista personalizzata dove, ricordiamo, selezioneremo i migliori prodotti e le migliori offerte del momento.

La nostra selezione prodotti

