Se siete alla ricerca di uno smartwatch studiato per chi pratica intensamente l’attività fisica, ricco di funzioni ed esteticamente accattivante, allora troverete sicuramente interessante l’offerta che Amazon propone sul Huawei Watch GT 3, che in questa occasione potrà essere vostro con uno sconto del 32% sul suo prezzo di listino!

Con la promozione di oggi, questo smartwatch capace di monitorare frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, in grado di supportarvi nella pianificazione di routine di allenamento dedicate a numerosi sport, può essere vostro a soli 169,00€, con un risparmio effettivo di 79,10€ sull’iniziale prezzo di 249,00€.

Huawei Watch GT 3 è uno smartwatch dedicato principalmente a chi pratica attività sportiva, che mette al centro delle sue funzionalità dei sistemi di monitoraggio della salute e dei progressi delle proprie attività, a cominciare dalla frequenza cardiaca, che viene rilevata con un’elevata precisione grazie alla rinnovata tecnologia che utilizza 8 fotosensori e riduce le interferenze esterne per fornire dati sempre precisi. Grande attenzione è rivolta anche al valore di saturazione dell’ossigeno nel sangue, che viene misurata 24 ore su 24 in qualsiasi condizione ci troviamo, durante il lavoro, lo sport, il relax o anche mentre dormiamo.

Gli amanti esercizio fisico potranno utilizzare questo smartphone come supporto ideale nella valutazione delle proprie routine, grazie a oltre 100 configurazioni dedicate a sport come corsa, ciclismo, escursionismo, nuoto, salto con la corda e sci, che permettono di tenere traccia dei risultati e dei progressi, aiutando nella pianificazione degli allenamenti. Non importa quale sia il proprio grado di preparazione, Huawei Watch GT 3 è adatto sia per principianti che per esperti, e consente di praticare ogni attività sportiva in sicurezza, comprese le immersioni fino a 50 metri di profondità.

Huawei Watch GT 3 permette ovviamente di sfruttare tutte le funzionalità di uno smartwatch di qualità, connettendosi agli smartphone tramite Bluetooth per consentire la gestione di messaggi e chiamate direttamente dal quadrante da 46mm, su cui è possibile gestire delle app dedicate all’utilizzo in movimento. Grazie alla potente batteria, garantisce un’autonomia fino a 14 giorni con una singola carica, consentendo di utilizzare la ricarica inversa del proprio smartphone per eventuali cariche aggiuntive.

Nel complesso lo Huawei Watch GT 3 è uno smartwatch che offre tutto il necessario per le persone sportive, che vogliono tenere sempre sotto controllo la propria salute e i progressi nell’allenamento. Con l’offerta che vi propone oggi Amazon, diventa un’acquisto ancora più interessante, offrendo grande qualità al prezzo migliore sul mercato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!