Humble Choice Giugno 2020: ecco prezzi e giochi di questo mese

Humble Bundle ha finalmente svelato i titoli inclusi nell’Humble Choice Giugno 2020, ossia il servizio in abbonamento del celebre portale che permette tra le altre cose di mettere le mani anche sopra un quantitativo decisamente notevole di titoli, che questo mese arrivano insieme a lambire i 400 dollari di valore totale. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che l’Humble Choice Giugno 2020 include per i suoi abbonati anche un nuovo Humble Original, ossia Before I Forget.

Ecco i titoli disponibili nell’Humble Choice Giugno 2020:

Supraland

GRID Ultimate Edition

Hellblade Senua’s Sacrifice

The Messenger + Soundtrack

Barotrauma

Felix the Reaper

Men of War: Assault Squad 2 Warchest Edition

Stygian: Reign of the Old Ones

Remnants of Naezith

Overload

The Stillness of the Wind

The King’s Bird

Questi i vantaggi dell’Humble Choice:

Totale libertà di scelta : ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà.

: ogni mese, a seconda della sottoscrizione, si possono scegliere i giochi da tenere in completa libertà. Nessun mistero : tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli.

: tutti i giochi inclusi nel servizio sono svelati fin dall’inizio mese e non è quindi più necessario attendere settimane per conoscerli. Vantaggi unici: non solo il 5% di quello che paghiamo va in beneficenza, ma otteniamo anche l’accesso ad Humble Trove e fino al 20% di sconto all’interno dell’Humble Store.

Di seguito, invece, i vari pacchetti disponibili per la sottoscrizione:

Choice Premium (17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store.

(17.99 al mese / 159.99 all’anno): 9 giochi, accesso ad Humble Trove e 20% di sconto all’Humble Store. Choice Basic (13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

(13.99 al mese / 124.99 all’anno): 3 giochi, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store. Choice Lite (4.49 al mese / 39.99 all’anno): nessun gioco, accesso ad Humble Trove e 10% di sconto all’Humble Store.

Con Humble Choice, quindi, è possibile accedere a tutta una serie di servizi, sconti e giochi gratuiti ad un prezzo mensile o annuale: l’annuale permette ovviamente di ottenere uno sconto decisamente considerevole, specialmente per quanto riguarda la verione Premium dell’Humble Choice. Potete ottenere l’Humble Choice Giugno 2020 e abbonarvi al servizio seguendo comodamente il link qui sotto:

