Humble Choice Premium: 45% di sconto sull’abbonamento annuale per il Black Friday

È la settimana del Black Friday e anche Humble Bundle è pronto a farci un’offerta che non possiamo rifiutare. In questo momento è infatti disponibile una promozione sulla sottoscrizione di un anno per Humble Choice Premium. Parliamo di uno sconto del 45% che sarà disponibile fino alla fine del mese di novembre. Ancora più precisamente, questa offerta ci permette di ottenere la sottoscrizione di un anno al prezzo di €91.49 invece di €159.99. Quali sono i vantaggi dell’inscrizione, chiedete?

Il Black Friday 2020 sta per arrivare! Preparati come si deve all’evento dell’anno leggendo il nostro articolo di consigli!

Humble Choice Premium permette di scegliere nove giochi ogni mese all’interno di una selezione definita da Humble Bundle. Inoltre, fintanto che si è abbonati, si ha accesso ad Humble Trove il quale permette di utilizzare un catalogo di giochi DRM-free e di Humble Originals, per un totale di 90+ videogame (con nomi del calibro di A Shot Hike, Dear Esther, Getting Over It with Bennet Foddy, The Flame in the Flood…). Ogni mese, inoltre, vengono aggiunti ad Humble Trove nuovi giochi. Infine, gli abbonati ad Humble Choice Premium hanno uno sconto massimo del 20% sugli acquisti dell’Humble Store.

Se vi iscrivete ora, inoltre, avrete accesso non a nove giochi ma a tutti e dodici i giochi proposti per il mese di novembre, parliamo di:

Yakuza Kiwami 2

Darksiders 3

Imperator Rome Deluxe Edition

Little Missfortune

Darksburg

Crying Suns

Smile for me

Darkwood

Tsioque

Townsmen

Youropa

Rover Mechanic Simulator

» Clicca qui per sfruttare l’offerta speciale dell’Humble Choice Premium «

La settimana del Black Friday 2020 è ricca di offerte: vi ricordiamo infatti che potete consultare anche la pagina ufficiale dedicata alle offerte Black Friday, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Infine, vi suggeriamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte