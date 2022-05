Se siete alla ricerca di un buon barbecue a un prezzo super conveniente, vi consigliamo di sfruttare la promozione disponibile da Comet, valida solo fino a questa sera. Tramite la sezione dedicata sullo store, potrete scegliere tra vari articoli a marchio Weber, scontati anche fino al 26%!

Barbecue a gas, a carbone o elettrico? Weber ha una proposta per tutti i vostri desideri, vi basterà navigare nell’intera categoria Comet per trovare il prodotto perfetto per voi. Proprio per questo, data la validità degli articoli e la forte richiesta in vista dell’estate, vi consigliamo di sfruttare l’offerta fintanto che è ancora attiva!

Per quale motivo dovreste scegliere proprio i barbecue Weber? In primis, perché si tratta di un marchio che da oltre 70 anni produce articoli per assicurarvi delle grigliate eccellenti, tra cui anche utensili e protezioni per cucinare in massima sicurezza. In più, perché l’azienda si impegna per migliorare costantemente le proprie attrezzature, dalle più tradizionali fino a quelle elettriche, più recenti.

Tra le molte proposte presenti sullo store Comet, uno delle più convenienti è il modello Original Kettle E-5710 a carbonella disponibile al prezzo di soli 199,99€ invece di 250,00€. Questo barbecue è dotato di una griglia di cottura da 57 cm, un braciere e un coperchio in acciaio smaltato, impugnature in nylon rinforzato con fibre di vetro e una valvola d’areazione in alluminio. Inoltre pesa solo 14Kg, il che lo rende facilmente trasportabile nel vostro giardino o nel vostro spazio all’aperto.

Questi articoli di cui vi abbiamo parlato sono solo alcune delle numerose offerte che godono di sconti super validi, in questo periodo di promozioni primaverili, per questo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare uno sguardo approfondito alla pagina Comet dedicata.

