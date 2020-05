I migliori gadget da portare al mare

Ogni giorno sentiamo l’arrivo dell’estate sempre più vicino e con essa iniziamo ad assaporare anche la voglia di andare al mare, abbiamo quindi pensato di proporvi la nostra lista dei migliori gadget da portare al mare, proponendovi non solo soluzioni innovative, ma anche pratiche e comode, in grado di farvi risparmiare tempo e lasciarvi godere il mare in completo relax.

Per non lasciarvi in alto mare nella preparazione della vostra valigia, ecco quindi che abbiamo iniziato a stilare questa lista di quali potrebbero essere i 10 gadget indispensabili per un viaggio, elementi unici e al tempo stesso versatili e indiscutibilmente pratici.

Nello stilare la nostra lista ci siamo prodigati nel selezionare prodotti che possano adattarsi ad ogni tipo di esigenza vacanziera, sia per chi, ad esempio, ama rilassarsi in solitudine in riva al mare, magari ascoltando un po’ di buona musica, sia per chi ama invece divertirsi fino allo sfinimento con gli amici, senza dimenticare di includere soluzioni che possano salvarvi dalla calura estiva. Siete pronti a fronteggiare l’estate? Ci auguriamo di sì ma, in ogni caso, ci pensiamo noi a darvi una mano con la nostra lista dei 10 migliori gadget da portare al mare! Partiamo (con un tuffo) a bomba!

Batteria Impermeabile

Amanti delle avventure da vivere in mezzo alla natura? Con la batteria impermeabile X-Dragon troverete una nuova ed inseparabile guida. Con oltre 24.000mAh di potenza, questa powerbank è in grado di ricaricarvi i dispositivi collegati numerose volte, ed è inoltre in grado di caricarsi anche attraverso il pannello solare posto su di un lato del dispositivo, garantendo un supporto continuo anche nelle situazioni lontane da prese elettriche. Sono inoltre presenti la torcia, con tanto di sequenza SOS, una bussola integrata, la modalità di ricarica wireless ed infine una certificazione di impermeabilità IPX7 che rendono la X-Dragon il perfetto dispositivo da portare in qualsiasi avventura!

Speaker resistente alle cadute, sabbia e acqua

Quando parliamo di speaker resistenti a polveri ed acqua è impossibile escludere le Ultimate Ear Wonderboom 2, lo speaker in grado di galleggiare sull’acqua mantenendo ottime performance. Il suono potente ed i bassi profondi sono valorizzati dalla modalità Outdoor Boost, e vi basterà premere un pulsante direttamente dalla cassa per aumentare istantaneamente il volume e la nitidezza dell’audio e creare un suono a 360° con bassi ‎supplementari. Wonderboom 2 è inoltre dotato di un comodo gancio di appoggio per legare la cassa a zaini, biciclette per aumentarne la mobilità e grazie alle oltre 13h di autonomia si conferma uno speaker resistente, colorato e potente.

Materassino autogonfiante

Che sia in campeggio o per stendersi comodi sulla spiaggia, il materassino è sempre una soluzione utile e funzionale il cui principale scoglio è certamente quello relativo al gonfiaggio, spesso lungo, stancante e tedioso. Una buona soluzione, dunque, può essere quella di munirsi di un pratico materassino autogonfiante e quello della Forceatt è certamente una delle migliori soluzioni disponibili sul mercato. Grazie alla sua particolare valvola ABS, l’aria entra automaticamente gonfiandolo in meno di 5 minuti, inoltre, grazie alle pastiglie da campeggio, è possibile regolare a piacimento la durezza del materasso. Nonostante le sue dimensioni importanti (190 x 60 x 5 cm), il peso totale del materassino è di meno di 2kg da sgonfio, ed inoltre in caso di più materassini vicini, è possibile legarli attraverso dei pratici e saldi bottoni. Insomma, una soluzione comoda… in tutti i sensi!

Mini ventilatore con batteria

Si sa, il più grande problema dell’estate è il caldo e soprattutto in spiaggia è facile restare vittime dell’afa e del sole. Pur consigliandovi di coprirvi adeguatamente e di munirvi delle giuste protezioni, una soluzione consigliata dai nostri esperti vacanzieri è quella di acquistare un comodo e potente mini ventilatore portatile alimentato tramite USB. La nostra proposta? Con il ventilatore EasyAcc non avrete problemi! Grazie alla sua speciale batteria questo mini ventilatore, che può esser anche alimentato via USB, è in grado di rimanere in funzione anche per 10 ore, e grazie alla pratica impugnatura diventa comodo da utilizzare anche in spiaggia. Basta un semplice clic e l’impugnatura si piega, mostrando dei gommini che fungono da supporto per il ventilatore in modalità “fissa”, evitando così le vibrazioni in tutte e tre le modalità di velocità del dispositivo.

Porta accessori da ombrellone

Addio preoccupazioni di lasciar qualche oggetto incustodito mentre si fa il bagno! Con il porta accessori da ombrellone Meliconi, infatti, potrete mettere tutti gli oggetti di valore come chiavi, cellulare o portafoglio e continuare a rilassarsi al mare. Le sue dimensioni discrete (15,5 x 16,5 x 16 cm) non attirano gli sguardi dei curiosi ed è munito di un comodo sistema di aggancio che lo lega saldamente ad ombrelloni, lettini o passeggini. Ogni porta accessori inoltre è dotato doppia chiave di sicurezza e di una coppia di braccialetti, in modo da portare le chiavi anche senza la necessità di avere le tasche.

Una cavolata del genere

Se vi piace avere gli occhi puntati addosso, allora non potete fare a meno di questo spettacolare telo da spiaggia. Al di la dell’umorismo della sua stampa, questo telo rimane un prodotto di qualità, infatti è composto da cotone turco ed un fondo di spugna, che combinati assieme assicurano morbidezza ed assorbenza totale, mentre nei bordi invece viene assicurata della resistenza extra grazie al forte tessuto di spugna circolare. Viste le dimensioni di 130 x 78,7 cm può essere utilizzato sia per i più piccoli che per gli adulti.

Trova dispositivi impermeabile

Il Tile Sport è l’ultimo modello nella famiglia dei dispositivi trova oggetti, ed infatti è dotato di un raggio d’azione più ampio, è impermeabile fino a 1,5 mt per 60 minuti, il sensore di prossimità è migliorato ed è possibile addirittura una regolazione del volume. Per farlo funzionare basterà agganciare il Tile all’oggetto che non volete perdere che possono essere le piccole chiavi oppure un grande zaino, e tramite la app di Tile ritrovarlo grazie al suono che viene emesso dal dispositivo e dalla mappa su schermo. Inoltre è presente una modalità “Trova telefono”, che consiste nel premere due volte il dispositivo Tile per far squillare il vostro smartphone disperso. Piccolo, comodo e discreto.

Occhiali da sole per ascoltare la musica

Avete mai ascoltato la musica portando gli occhiali? Con gli occhiali Bose Frames sarete in grado non solo di proteggere i vostri occhi dai raggi UVA, ma potrete anche ascoltare musica senza il bisogno di cuffiette! Grazie ai minuscoli diffusori Bose nascosti nelle aste, viene riprodotto un suono ricco e coinvolgente che sente solo chi indossa gli occhiali, senza disturbare le altre persone. Il tutto in degli occhiali dal design classico a forma squadrata, comodi da portare, con cerniere in metallo, montature in nylon con le lenti resistenti a graffi ed ammaccature. I Bose Frames sono inoltre dotati di un microfono integrato, che una volta collegato via bluetooth all’App Bose Connect, offre anche la possibilità di effettuare chiamate e di accedere all’assistente virtuale impostato sul telefono. Benvenuti nel futuro!

Mini frigo

Stanco di portarti dietro il classico borsone termico carico di blocchi di ghiaccio? Da adesso a tenerti freschi cibi e bevande ci penserà il mini frigo termoelettrico Mobicool T08C, che con la sua alimentazione elettrica è in grado raffreddare fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura esterna, ottimo anche per la macchina dove può esser fissato con la cintura di sicurezza. Questo frigorifero portatile potrà sembrare di piccole dimensioni, ma al suo interno ha uno spazio di circa 8 litri, e grazie al rivestimento in poliuretano ed il rumore della ventola quasi impercettibile diventa il perfetto compagno per pantagrueliche giornate al mare!

Thermos Smart

Il thermos Flintronic è quello che si ottiene combinando tecnologia e salvaguardia per l’ambiente. Oltre a limitare il consumo di plastica, con questo elegante contenitore sarete perfettamente in grado di conoscere la temperatura interna attraverso un pratico schermo a LED posizionato sul tappo del thermos, che si attiva con un solo tocco. Perfettamente in grado di mantenere la temperatura dei liquidi caldi oppure freddi, questo thermos Flintronic ha una capacità di 500 ml ed è composto da acciaio inossidabile sia nella parte esterna (204) che nella parte interna (304), e grazie alla tecnologia del vuoto a doppia parete il thermos è in grado di resistere agli urti e diventa il gadget ideale per i viaggi.

