I migliori strumenti per la cura del giardino

Con l’estate alle porte e la voglia di stare all’aria aperta che aumenta esponenzialmente, abbiamo deciso di sfoderare il nostro pollice verde stilando per voi una lista dei migliori strumenti per la cura del giardino, con attrezzi in grado di migliorare la qualità delle vostre culture, facendovi risparmiare non solo fatica ma anche tempo, grazie a a tecnologie all’avanguardia, in grado di ottenere i migliori risultati sempre in totale sicurezza.

Nel farlo, abbiamo selezionato per voi una decina di articoli decisamente intriganti, buoni tanto per chi ha vaste aree verdi di cui prendersi cura sia per chi, magari, deve accontentarsi di una veranda o di un balcone per le proprie piccole coltivazioni urbane.

Una selezione vasta e funzionale, progettata per voi tenendo conto di alcuni cardini principali quali prezzo, utilità, resistenza all’usura e, ovviamente, la sicurezza, visto che quando si parla di prodotti per il giardinaggio si parla di arnesi che, spesso, possono causare brutti tagli (o peggio) se non adeguatamente utilizzati e riposti. Voi però non temete, i nostri nani da giardino esperti nello shopping online hanno dato il massimo per stilare una lista che sia non solo all’altezza delle vostre esigenze, ma anche dei nostri altissimi standard in termini di qualità e affidabilità. Pronti? Questi sono i 10 migliori strumenti per la cura del giardino! Si comincia!

I migliori strumenti

Kit utensili da giardino

Non potevamo far a meno di cominciare questo elenco con la miglior soluzione per quanto riguarda gli utensili da giardino, ovvero il kit di strumenti Tacklife. Questo kit adatto a tutti gli appassionati di giardinaggio è composto da 7 attrezzi fra cui paletta, diserbatrice e cazzuola, tutti rigorosamente in acciaio inossidabile e antiruggine con impugnatura ergonomica che offre grip e comfort eccellenti. Assieme agli strumenti troverete una pratica borsa degli attrezzi portatile, realizzata in tessuto di cotone e poliestere, molto resistente e facile da pulire che può essere usata, oltre che per riporre gli strumenti al suo interno, anche per la raccolta delle erbacce.

Annaffiatoio

Può sembrare una cosa superflua, ma l’annaffiatoio è uno strumento fondamentale per il proprio giardino. Ce lo dimostra Emsa con il suo annaffiatoio Oase, dal design sobrio ed elegante, adatto tanto per la cura del giardino come per il proprio terrazzo. Grazie alla sua capacità di 5 litri, sarà possibile annaffiare le piante con estrema comodità e maneggevolezza. Realizzato in plastica dura e solida, è in grado di resistere senza problema anche agli urti più duri.

Guanti da giardinaggio

Sia che vogliate piantare dei gerani in terrazzo o sradicare l’intero giardino, non c’è articolo più consigliato di un ottimo paio di resistenti guanti da giardinaggio. Questo modello della Navaris è dotato di un rivestimento in dura pelle di maiale che previene il passaggio di spine sul palmo della mano, al contrario del dorso che è realizzato con una spessa maglia di tela elastica in grado di favorire i movimenti, mentre il polso è dolcemente avvolto da una fascia che evita il passaggio della terra o del fango. Lo strumento ideale per chi cerca una attrezzatura affidabile in grado di proteggere senza far sudare le mani.

Tubo estensibile da giardino Fixkit

Basta tubi da giardino aggrovigliati e attorcigliati! Con il tubo estensibile da giardino Fixkit sarete in grado di risparmiare tutto quel tempo che una volta passavate a districare nodi e grovigli di plastica. Realizzato in in lattice e poliestere ad alta densità, Fixkit è progettato per espandersi in lunghezza sino a 3 volte quando viene aperta l’acqua e ritorna alla dimensione originale quando si svuota. Oltre al rivoluzionario tubo, nella confezione troverete anche l’ultimo modello di pistola da giardino in PVC ricoperta in gomma, in grado di offrire ben 15 modalità di getto d’acqua.

Cintura porta attrezzi

Immaginate sistemare il vostro giardino senza avere il pensiero del fare su e giù andando a prendere gli attrezzi, perché avete già tutto l’occorrente nella vostra pratica cintura. Bello non è vero? Con la cintura regolabile della Qees avrete ben 7 tasche, realizzate in tela super resistente alle abrasioni e impermeabile, con cuciture doppie in modo da tenere i vostri strumenti a portata di mano in ogni momento. La cosa che rende questa cinta degna di appartenere alla nostra selezione però è il fatto che le tasche sono estraibili in base alle vostre necessità il che, come immaginerete, favorisce non poco la mobilità.

Cesoie da potatura

Le cesoie da potatura sono un’altro strumento essenziale per prendersi cura di un giardino, e le cesoie Gruntek sono, certamente, una delle migliori opzioni sul mercato. Con una lama superiore in acciaio SK5 giapponese con rivestimento antiaderente in Teflon, queste cesoie assicurano un taglio netto e dritto senza rompere o rovinare la corteccia. Inoltre i manici leggeri e antiscivolo risultano comodi da impugnare grazie ad una plastica polverizzata e gomma, e sono dotati di una larghezza di apertura variabile che le rende adatte all’utilizzo qualunque sia la dimensione della vostra mano.

Fioriera con spalliera

Se siete alla ricerca di una buona fioriera con cui adornare pareti o balaustre, allora vi suggeriamo di puntare direttamente alla fioriera Bama con spalliera, in grado di fungere da naturale divisorio delimitare gli spazi interni o esterni. Nonostante le dimensioni non eccessive, 80 x 42,5 x 150 cm, questa fioriera ha una capacità di 120 litri e risulta facile da montare, rimanendo robusta e resistente anche quando è sottoposta a sbalzi di temperatura. La finitura estetica in rilievo crea un effetto legno molto realistico che si estende per tutta la spalliera, in modo da conferire un look elegante per qualsiasi tipo di ambiente.

Vasetti in metallo

Se la vostra intenzione è quella di portare un tocco di colore extra nel vostro giardino, questi vasetti in metallo sono quello che fa al caso vostro! In questa confezione troverete 10 vasi dalle dimensioni di 10 x 10 x 15 cm, dai colori più vivaci come verde, e grazie al loro design particolare, tutti i vasi sono in grado di esser posizionati su di una parete o lungo una staccionata. Vi segnaliamo inoltre la presenza dei fori necessari per lo scolo dell’acqua, un particolare piccolo quanto fondamentale per il giardiniere creativo!

Terriccio universale

Ci spiace averlo inserito solo adesso in questa lista degli strumenti che riguardano il giardinaggio, ma Sua Altezza il terriccio è il più importante di tutti, se non altro perché senza di esso non riusciremmo a far crescere neanche le erbacce. Il mercato offre una vasta scelta di alternative, ma quello che vi suggeriamo di acquistare è il terriccio universale Compo, un prodotto di qualità, ideale per tutte le piante verdi comprese quelle aromatiche, ed in grado di mantenere un apporto nutritivo alle radici ottimale fino a 8 settimane. Per rendere ancora più facile alle acque il drenare attraverso il composto, sono stati inseriti dei piccoli sassolini, che evitano la creazione del substrato inzuppato di acqua.

Concime Nutri One

Il concime Nutri One è un concime unico ed innovativo, che garantisce risultati di crescita evidenti su tutte le tipologie di piante, possibili da vedere già dopo la prima settimana dall’utilizzo. Questo sviluppo eccezionale è possibile grazie alla presenza di alcuni estratti di origine vegetale e di alcuni microelementi che garantiscono alle piante un miglioramento delle radici così da ottimizzare l’assorbimento dei nutrienti sia l’estate che l’inverno. Se desiderate un concime liquido concentrato che possa farvi ottenere fiori sani e rigogliosi, il Nutri One è quello che stavate cercando!

Repellente ad ultrasuoni Kedbrok

Avete il timore che insetti o animali fastidiosi possano girare indisturbati per il vostro giardino? Il Kedbrok 4 è un pratico repellente ad ultrasuoni che bombarda il sistema nervoso della maggior parte delle creature da giardino come insetti, ragni, scarafaggi ed è molto efficace anche contro i topi. Non preoccupatevi però, questi potenti ultrasuoni non sono rilevabili né dall’orecchio umano, né da quello di cani e gatti e non arrecano alcun danno. Si tratta quindi di una soluzione ecologica, inodore e senza l’utilizzo di prodotti chimici, tant’è che basta collegare il repellente alla presa elettrica per garantire 120 metri quadrati di copertura. Adatto tanto per l’esterno quanto per gli ambienti interni, questo pratico repellente è la soluzione ideale per potersi rilassare senza alcuna preoccupazione di insetti volanti o striscianti.

Tosaerba Bosch Arm 32

Il tosaerba Bosch Arm 32 è lo strumento ideare per prendersi cura del proprio prato. Munito di un potente motore da 1200 Watt, è in grado di tagliare in maniera agevole ed affidabile il prato anche nelle situazioni più difficoltose, garantendo un risultato preciso ed un taglio lineare. Con un peso di soli 6,8 kg, non risulta difficile manovrare il Bosch Arm 32 ed aggirare gli eventuali ostacoli, ed il cesto raccoglierba da 31 litri assicura maggiore capienza e riduce notevolmente i tempi di svuotamento.

Decespugliatore

La giusta risposta contro le erbacce che crescono lungo i bordi dei muri o dei vialetti è sicuramente il Bosch EasyGrassCut 23, uno strumento leggero e ben bilanciato che garantisce risultati ottimali grazie al suo potente motore da 280 W e al suo design aerodinamico. L’ottima qualità del taglio è dovuta grazie alla bobina semi-automatica che assicura una lunghezza del filo sempre ottimale, evitando quindi la necessità di regolazioni manuali. Con il decespugliatore EasyGrassCut 23 sbarazzarsi delle erbacce dal vostro giardino non sarà mai stato così facile e pratico!