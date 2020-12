Con l’arrivo del Natale, la scelta del regalo perfetto potrebbe essere una cosa che mette in gran difficoltà le persone e per l’occasione abbiamo pensato di aiutarvi realizzando una nuova guida da aggiungere alle molte altre che vi abbiamo proposto nei giorni passati, stiamo parlando dei regali da fare per gli appassionati dello spazio.

Lo spazio si sa, appassiona grandi e piccoli, sia per per i suoi misteri, con questi confini senza limiti e con il suo fascino intramontabile che porta ad ammirare con passione e curiosità ogni nuova scoperta a riguardo. Appunto per tutti questi motivi che abbiamo deciso di realizzare una guida adatta per tutte le fasce d’età, ma soprattutto con soluzioni di vario prezzo, perché infatti in questa selezione sono presenti articoli di merchandise, accessori, eleganti decori per la casa tutti uniti dal fatto di ispirarsi o di riguardare lo spazio, con caratteristiche capaci di far sognare chiunque ad occhi aperti.

Insomma, per non farvi perdere ulteriore tempo prima di realizzare i vostri regali di natale, vi lasciamo alla nostra guida delle idee regalo per gli appassionati dello spazio! Tutto è pronto per il decollo, Houston? 3..2..1..Si parte!

Idee regalo per gli appassionati di spazio

LEGO Ideas: Stazione Spaziale Internazionale

Cominciamo questa selezione di regali con l’oggetto che non può mancare nella casa di un amante dello spazio di tutte le età, stiamo parlando del set LEGO Ideas: Stazione Spaziale Internazionale. Questa incredibile rappresentazione della stazione spaziale comprende ben 846 pezzi ed è estremamente dettagliata, con tante parti mobili e persino gli 8 pannelli solari sono regolabili. Nel set sono poi presenti anche 2 microfigure esclusive che rappresentano gli astronauti, con tanto di mini veicoli spaziali e riproduzione di uno space shuttle che possono esser posizionate in modo da creare qualsiasi situazione.

» Clicca qui per acquistare LEGO Ideas Stazione Spaziale Internazionale

Lampada Luna

Con questa elegante lampada, chiunque sarà in grado di possedere una propria versione della Luna e poterla ammirare mentre illumina l’ambiente, ma non è tutto, infatti è anche in grado di levitare! L’impiego delle più recenti tecnologie di levitazione permettono alla Lampada Luna di sollevarsi dalla base e ruotare costantemente. Inoltre, grazie alla ricarica wireless, è perfettamente in grado di ricaricarsi durante l’utilizzo. Per realizzare le immagini della superficie della Luna sono state usate le più recenti foto satellitari diffuse dalla NASA, con un dettaglio fin del più piccolo cratere, facendo di questa lampada un grande regalo per appassionati dello spazio

» Clicca qui per acquistare la Lampada Luna

Set di lenzuola NASA

Con la loro originale fantasia, le lenzuola NASA risalteranno in qualsiasi camera da letto. Composte completamente in cotone a 54 fili, questo set è composto da due federe per cuscini con i loghi NASA realizzati in colori differenti, mentre il sacco copri piumino – disponibile sia per letti singoli, che per letti alla francese – presenta una pratica chiusura a bottoni. Se all’esterno la fantasia del sacco mostra il logo della NASA, all’interno viene rappresentato un cielo stellato, per delle vere e proprie dormite spaziali!

» Clicca qui per acquistare il set di lenzuola Nasa

Vaso astronauta

Il vaso a forma di astronauta è un vero must have per ogni appassionato di spazio perché, nonostante sia un elemento di arredo dalle dimensioni contenute, appena 11cm x 15cm x 28cm, è in grado di diventare il protagonista assoluto dell’ambiente circostante. Completamente in porcellana, questo particolare vaso realizzato da Seletti rappresenta alla perfezione la tuta di un astronauta, con tanto di casco, stivaloni e zaino per l’ossigeno, che in questo caso diventa il foro per inserire le eventuali piante.

» Clicca qui per acquistare il vaso Astronauta

Borsa a tracolla Mercury-6

Un bellissimo regalo per tutti gli amanti dello spazio è sicuramente la tracolla ispirata alla missione Mercury-6, quando nel 1962 il pilota John Herschel Glenn ha effettuato il primo volo attorno alla Terra. La borsa, caratterizzata da colori metallizzati con tanto di patch della missione, presenta una pratica chiusura, ed una tracolla con tanto di imbottitura mobile. Sulla chiusura è poi presente una tasca esterna, perfetta per inserire piccoli oggetti, ed evitare di perderli nella tasca principale.

» Clicca qui per acquistare la tracolla Mercury 6

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!