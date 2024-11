Il Black Friday presenta il Google Pixel Watch 3 a solo 349€!

Offerta esclusiva su Amazon per il Google Pixel Watch 3, disponibile oggi al prezzo di 348,99€ invece di 399€. Questo smartwatch innovativo presenta una cassa nero opaco con cinturino nero ossidiana e connessione Wi-Fi. Con uno schermo Actua due volte più luminoso, più grande del 10% e più reattivo che mai, questo orologio vi offre una visione chiara dei vostri dati e statistiche 24/7, con una durata della batteria estesa fino a 36 ore in modalità di risparmio energetico. Inoltre, vi fornisce consigli esperti e personalizzati grazie all'intelligenza artificiale di Google, ideale per ottimizzare i vostri allenamenti e il monitoraggio della corsa. Non perdete l'opportunità di migliorare il vostro regime di allenamento con questo orologio intelligente, ora disponibile con uno sconto del 13% grazie al Black Friday.

Google Pixel Watch 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel Watch 3 rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia e fitness che desiderano un dispositivo all'avanguardia capace di supportare una vita attiva. Dotato di uno schermo del 10% più grande e due volte più luminoso rispetto al suo predecessore, offre una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce, permettendo di tenere sotto controllo dati e statistiche importanti con una semplice occhiata. Grazie alla sua autonomia fino a 36 ore con modalità di risparmio energetico e la capacità di ricaricare più velocemente del 20%, è consigliato per chi ha un ritmo di vita dinamico e non vuole preoccuparsi di doverlo caricare costantemente.

Per gli appassionati di corsa e attività fisica, il Google Pixel Watch 3 offre strumenti avanzati per creare allenamenti personalizzati, con consigli in tempo reale sullo stato fisico grazie al monitoraggio avanzato e all'integrazione con Google AI. Questo smartwatch è ideale per chi cerca di ottimizzare le proprie performance sportive attraverso un approccio scientifico alla gestione della propria attività fisica. In aggiunta, per gli sportivi che amano esplorare, la funzionalità di mappe offline rappresenta un vero e proprio alleato per avventurarsi in nuovi percorsi senza timore di smarrirsi. Con il Google Pixel Watch 3, gli utenti avranno un compagno prezioso per monitorare lo sforzo fisico e gestire il recupero, assicurando ogni allenamento ottimizzato per massimizzarne i benefici.

Disponibile a 348,99€ invece di 399€, il Google Pixel Watch 3 non è solo uno smartwatch intelligente, ma un vero assistente personale per la salute e il benessere. Con la sua tecnologia all'avanguardia, le funzioni di monitoraggio e la guida personalizzata per gli allenamenti, è l'ideale per chi cerca uno stile di vita attivo supportato dalla tecnologia più recente. La riduzione di prezzo di oggi lo rende un acquisto ancora più allettante per chi desidera unire stile, tecnologia e fitness in un unico dispositivo indossabile.

Vedi offerta su Amazon