Il fantastico set Mario Kart LEGO è in pre-order: cosa aspettate!?

Per tutti gli appassionati di Super Mario, è in arrivo un'esclusiva imperdibile: il set Mario Kart LEGO è disponibile per la prenotazione sul sito ufficiale LEGO a 169,99€. Questo straordinario modello da collezione di 1.972 pezzi vi permetterà di costruire l'iconico personaggio Nintendo con il suo Kart, completo di supporto per un'esposizione d'effetto per la casa e l'ufficio. Prenotatelo ora per riceverlo dal 15 maggio e trasformate la vostra passione per Mario Kart in un magnifico elemento decorativo!

Mario Kart LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart LEGO è l'acquisto perfetto per gli adulti che desiderano unire la passione per i videogiochi Nintendo alla creatività delle costruzioni LEGO. Questo set da 1.972 pezzi è consigliato a chi cerca un'esperienza coinvolgente e rilassante, ma anche ai collezionisti che vogliono esporre un pezzo iconico della cultura videoludica nelle proprie case o uffici. La possibilità di posizionare Mario e il suo kart in diverse angolazioni soddisfa l'esigenza di creare un display davvero personale e d'impatto.

Il set include un personaggio di Mario articolato con testa e braccia snodabili, seduto nel suo veicolo. Il supporto speciale consente di esporre il kart in posizioni diverse come in piena corsa o in derapata. Una volta completato, il modello misura 22 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 19 cm di larghezza, diventando un'eccellente decorazione per qualsiasi ambiente. Se siete appassionati di Mario o collezionisti LEGO, questo set è un'aggiunta imperdibile alla vostra collezione.

Disponibile dal 15 maggio a 169,99€, Mario Kart LEGO offre un'esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante, con istruzioni dettagliate accessibili sia cartacee che tramite app. Si tratta di un magnifico regalo per fan adulti che unisce nostalgia videoludica e creatività LEGO in un modello da esporre con orgoglio.

