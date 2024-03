Il set LEGO bonsai è in sconto del 20%! AFFARE

Le offerte di Primavera Amazon sono finalmente cominciate e, come vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore, questo significa che avrete a disposizione un'ampia gamma di prodotti a prezzi scontatissimi, che potrete trovare sullo store (salvo esaurimento scorte) fino al 25 marzo, ovvero giorno ultimo di queste offerte. Ebbene, tra i vari prodotti vi segnaliamo che sullo store è attualmente in sconto anche il bellissimo set LEGO dedicato ad un albero bonsai, che lo store sta scontando al prezzo speciale di 39,99€, rispetto al prezzo originale di 49,99€! Uno sconto del 20%, su di un prodotto da sempre popolarissimo e molto ricercato.

Set LEGO Icons Albero Bonsai, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO dedicato all'albero bonsai è una vera e propria opera d'arte, ideale non solo per chi ama acquistare, collezionare e montare set LEGO, ma anche per chi è alla ricerca di un bell'oggetto di arredamento da mettere in casa, magari da esporre su di una mensola o una scrivania. Dotato di dettagli minuziosi, e della possibilità di alternare il fogliame dell'albero tra foglie verdi e vivaci fiori di ciliegio rosa, questo set è un acquisto bellissimo e davvero ben fatto, che farà certamente la gioia dei costruttori più stagionati, ma che non hanno perso la passione per i mattoncini danesi.

Realizzato con materiali sostenibili, come la plastica di origine vegetale ricavata dalla canna da zucchero, questo set misura 18 cm di altezza, 21 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza, presentandosi come un oggetto davvero molto bello da esporre e di dimensioni che richiamano perfettamente quelle di un vero bonsai, rendendo così una scrivania il suo spazio ideale di esposizione.

Riassumendo, il set LEGO albero bonsai è l'acquisto perfetto per chi cerca un'attività rilassante o un elemento decorativo unico. Grazie alla possibilità di cambiare l'aspetto dell'albero con foglie verdi o fiori di ciliegio, ogni display può essere reso unico, adattandosi perfettamente a ogni ambiente o stagione. Con un prezzo di 39,99€, rispetto al prezzo originale di 49,99€, offre un ottimo valore sia come esperienza di costruzione sia come pezzo d'arte decorativo.

Vedi offerta su Amazon