Il treno Orient Express LEGO è il regalo di Natale più bello che potete fare

Appassionati di LEGO gioite! Per questo Natale è arrivato il regalo perfetto. E' infatti disponibile da inizio mese sul sito ufficiale LEGO uno dei set più belli mai prodotti. Il Treno Orient Express, un'icona dei viaggi di lusso di livello mondiale, dall'epoca del vapore a oggi, è infatti acquistabile sul sito ufficiale LEGO alla cifra di 299,99€.

LEGO Orient Express, chi dovrebbe acquistarlo?

LEGO negli ultimi anni ci ha ormai abituati a non essere più un semplice produttore di giocattoli per bambini, ma con i numerosi set iconici che continua a pubblicare è ormai diventato un fenomeno di costume e di collezionismo. Sicuramente questo set della linea Ideas va in questa direzione, ed è particolarmente adatto a chi colleziona set unici e particolari. Non per nulla è consigliato per una fascia d'età dai 18 anni in su.

Stiamo parlando di un set composto da ben 2540 pezzi con 8 minifigure e che una volta montato sarà lungo ben 116 cm. Il treno è inoltre pieno di dettagli, come il vagone ristorante dotato di comodi tavoli e pannelli in legno intarsiati e il bar che include bottiglie verdi e specchi in "vetro inciso". Inoltre questo set è anche compatibile con il sistema di binari LEGO essendo progettato in scala L ed è adatto ai binari in scala L.

In conclusione non possiamo che raccomandare vivamente ad ogni appassionato e collezionista LEGO di non lasciarsi sfuggire l'opportunità di regalarsi per Natale uno dei migliori set mai prodotti dall'iconica azienda danese che continua a far sognare piccoli e in questo caso grandi.

