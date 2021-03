Iliad Flash 100GB in 5G, ultimi giorni per attivarla!

In virtù delle offerte di primavera e di tutte le iniziative lanciate dai portali, la settimana che ci porterà fino a Pasqua è iniziata divinamente, con offerte che hanno visto svariate categorie merceologiche ridurre i prezzi in maniera pesante. Ad aggiungersi nella lista delle occasioni odierne troviamo anche Iliad, l’operatore che ha saputo dare una svolta al mercato telefonico italiano, offrendo minuti illimitati e tanti giga a prezzi mai così bassi finora. Ebbene, vi segnaliamo che, fino a domani 30 marzo, potrete passare a Iliad e scegliere il piano Flash 100GB 5G a soli 9,99€ al mese, oltre ad una piccola tantum di 9,99€ per la sim.

Come intuirete, si tratta di un’ottima occasione per risparmiare sul vostro piano telefonico e avere finalmente una soluzione completa al giusto prezzo. Vi ricordiamo che la promozione Flash 100GB 5G consiste in minuti illimitati verso tutti (sia mobili che fissi) e ben 100GB al mese, una soglia che accontenterà anche coloro che sono soliti usare lo smartphone per vedere contenuti in streaming e usare i social senza sosta.

I vantaggi di Iliad non finiscono qui, dato che l’operatore vi offrirà anche minuti e SMS illimitati in Europa e 6GB in roaming, permettendovi di non dover spendere cifre aggiuntive per navigare all’estero. Come se ciò non bastasse, incluso nel prezzo ci sono anche servizi come “Mi richiami”, segreteria telefonica, portabilità del numero e hotspot, quest’ultimo molto utile qualora dobbiate condividere la vostra connessione con altri dispositivi.

A tutto ciò si aggiunge il 5G e la grande copertura della rete Iliad in Italia. Insomma, tutto questo a soli 9,99€ è veramente ottimo, motivo per cui consigliamo caldamente di approfittare dell’offerta, anche perché avrete tempo solo fino a domani. Inoltre, se per voi 100GB sono troppi, vi ricordiamo che potrete scegliere anche il piano con 50GB e pagare ancora di meno. Detto ciò, vi lasciamo in calce il link che vi porterà direttamente sulla pagina ufficiale dell’operatore, sulla quale potrete registrare il vostro numero e iniziare la fase di portabilità. Come sempre, suggeriamo infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

