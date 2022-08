Siete alla ricerca di una nuova offerta telefonica interessante e state valutando la possibilità di cambiare promozione e gestore, a fronte di un gran quantitativo di giga? Allora la promozione Illiad Flash 150 è proprio ciò che fa per voi, riuscendo ad assicurarvi dati e minuti illimitati a un prezzo davvero imbattibile.

L’offerta, infatti, vi garantisce Internet 5G con 150GB in Italia+ 9GB dedicati in Europa e chiamate illimitate per soli 9,99€ al mese, un costo davvero competitivo se paragonato a operatori quali Tim, Wind e Vodafone. Perché scegliere proprio Iliad, nuova azienda nel campo degli operatori telefonici italiani? Perché, fin dall’inizio, ha deciso di puntare sulla chiarezza e la massima trasparenza verso i clienti, con offerte che non variano nel tempo, evitando vincoli contrattuali e costi nascosti.

Non solo l’attivazione è semplice, veloce e gratuita ma l’acquisto della SIM, nel caso non siate già utenti Iliad, vi costerà solamente altri 9,99€, senza ulteriori costi aggiuntivi. Oltre a ciò, vi specifichiamo che l’operatore mette a vostra disposizione la rete 4G/5G di Vodafone, in base al vostro dispositivo, con velocità fino a 30 Mbps e navigazione in hotspot.

La Flash 150 è una promozione davvero ottima, sia per il prezzo sia per l’affidabilità con cui Iliad si sta proponendo, pur essendo un nuovo operatore sul mercato. Si tratta di un’azienda che ha rispettato in tutto e per tutto le promesse fatte ai propri consumatori e che, in più, è riuscita ad aumentare di molto la qualità della ricezione delle proprie SIM in tutta Italia!

Se siete interessati a dare uno sguardo a tutte le informazioni, i termini relativi alla promozione e anche tutte le altre offerte disponibili al momento, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Iliad dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

