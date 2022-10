Se state cercando delle luci ottime per decorare e illuminare la vostra casa a tema Halloween, non dovrete assolutamente perdervi i super sconti proposti da Govee fino al 10 ottobre. Sullo store, non solo avrete la possibilità di acquistare set di LED scontati fino al 35% ma, in più, potrete ottenere un ulteriore 10% di sconto grazie a un semplice coupon.

Copiando e incollando il codice G10OFF nell’apposito box in fase di checkout, subito prima di pagare, vedrete il totale scendere automaticamente! Per questo, trattandosi di una promozione particolarmente interessante e conveniente, vi consigliamo di completare i vostri acquisti il prima possibile!

Govee è un validissimo brand che produce articoli per l’illuminazione di ambienti pienamente personalizzabili e facilmente gestibili tramite app, Alexa e Google Assistant. Nella sezione dedicata alla promozione, potrete navigare tra ben 3 categorie: spaventi al chiuso, delizie all’aperto e trattamenti visivi. In questo modo avrete la possibilità di trovare il set di luci migliori per voi, da utilizzare dentro casa oppure per decorare il vostro giardino o il vostro balcone.

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente la lampada da terra angolare Govee Lyra RGBICWW disponibile a 108,00€ invece di 149,99€, dopo aver applicato il codice sconto. Si tratta di un prodotto dal design elegante e minimalista, perfetto anche per chi non ha molto spazio a disposizione e in grado di fornire un’illuminazione diffusa. Il profilo sottile e la proiezione di colore molto intensa rendono Govee Lyra una deliziosa aggiunta alla vostra casa. In più, potrete decidere il colore e valutare quale tra i 64 affascinanti effetti di luce disponibili!

Nel caso stiate cercando qualche articolo in super sconto, nel corso del mese di ottobre, e in vista del Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Govee dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!