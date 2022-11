Tra le proposte più interessanti di questo 2022 c’è indubbiamente una delle nuove iniziative eBay, nata appena qualche mese fa. Si tratta della sezione Imperfects, ideale per gli amanti di abbigliamento, accessori e grandi firme che vogliono risparmiare somme sostanziose sulle proprie spese. Nella categoria creata dallo store, infatti, avrete la possibilità di acquistare capi d’abbigliamento e accessori di ogni genere: da vestiti e maglie fino a borse e gioielli, tutti articoli considerati come nuovi ma con piccoli difetti. Avrete a disposizione articoli di oltre 100 brand e adatti a ogni stile e, non meno importante, a ogni tasca, con sconti che toccano addirittura il 60%!

Vi spieghiamo nel dettaglio perché i capi di Imperfects di eBay sono imperdibili e così tanto scontati. In primis, perché hanno piccoli difetti e, dunque, non si tratta di prodotti molto rovinati bensì di abbigliamento e accessori con minuscoli graffi, bottoni mancanti da poter sostituire o fili mancanti. Per questo sono ugualmente un’ottima proposta per chi ha intenzione di acquistare abbigliamento di altissima qualità a un prezzo fortemente scontato!

Imperfects di eBay, inoltre, è un’ottimo modo di fare shopping in maniera responsabile, rispettando l’ambiente! Grazie a questa iniziativa, lo store si pone in maniera attiva nei confronti della salvaguardia del pianeta, dando una seconda chance a questi capi, senza sprecarli. Tra le proposte più interessanti, c’è indubbiamente il vestito da donna Diesel D-Kon stretch nero. Normalmente, lo trovereste al prezzo di ben 175,00€ ma, su eBay, potrete acquistarlo ad appena 39,00€ in quanto imperfetto a causa di una sola macchia, quasi invisibile.

Stiamo parlando di capo elegante, classico e minimal ideale da sfruttare a eventi di qualsiasi tipo, anche in inverno. Le maniche lunghe fino alle mani, infatti, lo rendono una buona opzione da indossare anche nelle serate con le temperature più rigide. In alternativa, se state cercando delle scarpe comode e stilose da portare tutti i giorni, vi proponiamo le sneaker Alexander Smith in pelle e tessuto, disponibili in tutte le taglie ad appena 49,99€ invece di 289,00€. Si tratta di un modello classico arricchito da una stravagante fantasia maculata. Come unico difetto, qualche minuscola macchia sul tessuto!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

