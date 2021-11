In cerca di maglioni Natalizi? Ecco un codice per avere il 30% di sconto!

In mezzo alle tantissime offerte Black Friday, Zavvi ha voluto differenziarsi portandosi avanti ed entrare così nell’ottica del Natale. A tale scopo, Zavvi ha rilasciato un codice sconto che vi permetterà di risparmiare il 30% su centinaia di maglioni natalizi, consentendovi di scegliere già l’abbigliamento da indossare una volta che l’atmosfera del Natale inizi ad entrare nelle case degli italiani.

Come detto, i protagonisti dell’iniziativa sono i bellissimi e caldi maglioni natalizi, i quali grazie al codice sconto “CPOPJUMPERS“, il loro prezzo si riduce di un ottimo 30%, permettendovi di acquistarli a partire da meno di 20€. Il coupon sarà valido fino alle ore 13:00 del 24 novembre, quindi avrete un sacco di tempo per scegliere i modelli che più faranno al caso vostro. Il nostro consiglio comunque è quello di non indugiare troppo perché l’elevato numero di articoli potrebbe portarvi a pensare più del previsto in merito a quali modelli aggiungere nel carrello, a causa anche del fatto che ogni maglione presenta stili e forme diverse. Inoltre, il portale mette a disposizione maglioni a tema videogame, film e serie TV, ma sempre con un occhio di riguardo al tema natalizio.

Detto ciò, questa potrebbe essere un’ottima occasione per i fan di Squid Game, soprattutto ora che Zavvi si è arricchito di una nuova collezione di merchandise dedicata alla serie TV del momento. A tal proposito, crediamo che amerete il maglione Squid Game Merry Squidmas, proposto nel formato unisex a quello che riteniamo essere già un ottimo prezzo, ma che si riduce di circa 9€ dopo l’applicazione del coupon.

Se invece preferite rimanere sul classico, sappiate che il catalogo di Zavvi coinvolge una selezione abbondante di capi d’abbigliamento. Ovviamente, potrete scegliere svariate misure e non mancano articoli sia per uomo che per donna. Ribadiamo che le grafiche disponibili sono centinaia, il che rende Zavvi il posto ideale e uno dei più convenienti per chiunque voglia già munirsi di una serie di maglioni a tema natalizio, motivo per cui consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale al seguente indirizzo.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B: Inserire il codice sconto “CPOPJUMPERS” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto del 30%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

La nostra selezione prodotti

