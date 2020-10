Inizia il Black Friday in anticipo con le offerte del giorno di Amazon!

La settimana di promozioni ed offerte di Amazon comincia con un Black Friday in anticipo, dove troviamo tantissime offerte su migliaia di articoli presenti sullo store a partire già da queste ore! Infatti, fino al 19 novembre, sul portale online sarà possibile acquistare tantissimi articoli a prezzo scontato con sconti che arrivano anche al 70% in alcuni casi, in attesa del vero e proprio Black Friday previsto per il 27 novembre.

Fra i tanti articoli in promozione è possibile trovare una gran selezione di prodotti, dal tech all’abbigliamento e persino detersivi o generi alimentari, ma l’offerta che vogliamo analizzare è quella che riguarda l’aspirabriciole Hoover SC72DWG Clik, che può esser acquistato con il 60% di sconto, ossia a soli 19,99€. Questo aspirabriciole deve il suo nome alla facilità con cui è possibile utilizzarlo, ed inoltre, nonostante sia piccolo e compatto ha una potente forza aspirante e, grazie ai suoni numerosi accessori, si rivela uno strumento adatto a molte situazioni di pulizia della casa.

Il particolare design del sistema di apertura Advanced Dust Control Tecnology, permette di aprire il contenitore di 45° e 90°, rendendo lo svuotamento più facile e veloce, senza creare contatti con la polvere, premendo un semplice grilletto. Fra gli accessori di Hoover SC72DWG Clik è possibile trovare una bocchetta per fessure o superfici di piccole dimensioni come le tastiere dei computer, ed anche la spazzola a pennello per le superfici in tessuto, tipo divani o tappeti, tutte accessibili e pronte all’uso in poco tempo. La base di ricarica permette di riporre Hoover SC72DWG Clik sia appesa al muro o su una superficie piana, così da adattarsi al design dell’ambiente, mentre la assicura un’autonomia di 20 minuti di pulizia.

