iPad Mini: dove acquistarlo al miglior prezzo

Come saprete, il recente evento Apple tenutosi il 14 settembre ha tolto i veli sui nuovi dispositivi dell’azienda di Cupertino, tra cui non è mancata la presenza della nuova gamma di Ipad in cui, a ben vedere, spicca con forza il nuovo iPad Mini, che arriva così alla sua 6° generazione. Se siete interessati ad acquistarlo, vi informiamo che i preordini sono aperti e in questo articolo riporteremo gli store che vi permetteranno di preordinarlo al miglior prezzo, non prima però di aver fatto un riassunto delle novità più importanti del nuovo tablet di Apple.

Proprio come iPhone 13, anche iPad Mini ha ricevuto aggiornamenti importanti, tra cui il potentissimo A15 Bionic, il chip che porta le prestazioni ad un nuovo livello in ambito mobile. Come anticipa la parola, iPad Mini è il tablet più piccolo del noto produttore, capace però di integrare un display da oltre 8 pollici, più grande rispetto al modello precedente. Tuttavia, le dimensioni del tablet rimangono invariate, merito del grande lavoro svolto da Apple che è riuscita ad ottimizzare le cornici, integrando il Touch ID nel pulsante di accensione.

Lo schermo vanta ora una gamma dinamica ancora più ampliata e viene categorizzato come “DCI-P3“, permettendovi di guardare i contenuti multimediali con una qualità ancora più elevata. Lo standard DCI-P3, infatti, viene utilizzato persino dall’industria cinematografica e questo dovrebbe essere sufficiente per farvi immaginare la bontà dei colori. A questo poi si aggiunge la luminosità di 500 nit e un’alta densità di pixel che, come detto, vi permetteranno di riprodurre i video in maniera estremamente dettagliata, i cui benefici si vedranno ovviamente anche nelle applicazioni.

Nonostante i produttori tendano ad implementare fotocamere poco prestazionali sui tablet, iPad Mini può contare su un sensore da 12MP con Flash True Tone e Smart HDR 3, per immagini perfette e con la possibilità di registrare video in 4K. Ottimo anche il sensore frontale, che gode della funzione Center Stage, utile per tenere il soggetto al centro dell’inquadratura, compensando eventuali movimenti. Insomma, il Mini di 6° generazione ha fatto notevoli salti in avanti e non è un caso se le attenzioni del pubblico, almeno in questi primi giorni, si siano concentrate molto su questo specifico modello.

Prima di lasciarvi alle vostre considerazioni in merito al nuovo dispositivo Apple, vi ricordiamo che qualora siate alla ricerca sconti e di iniziative di questo genere, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

iPad Mini: dove acquistarlo al miglior prezzo

