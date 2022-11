Se siete intenzionati ad acquistare un smartphone dalle ottime performance a un prezzo imbattibile, in attesa che comincino gli sconti del Black Friday, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione sul fantastico iPhone 13 da 128GB nella colorazione Green, disponibile su Amazon solo per poco. Al momento, è scontato ad appena 799,99€ invece di 939,00€, un vero affare tenendo presente che si tratta di un modello recente del brand.

Questa colorazione è tra le più rare sul mercato e proprio per questo, essendo particolarmente richiesto tra i vari modelli Apple sul mercato, è spesso non disponibile sui vari store. Per questo, trattandosi di un prodotto di ottima qualità, dallo stile unico e scontato a un prezzo davvero stracciato, vi consigliamo di non farvi scappare l’offerta!

Oltre a riconoscere la bellezza di questa colorazione, entriamo anche nel dettaglio delle caratteristiche tecniche garantite dall’iPhone 13. Si tratta di è un dispositivo eccellente, ottimo per ogni aspetto della produttività, dalla creazione di contenuti per i vostro social fino alla navigazione sul web o all’uso di applicazioni. Il modello in questione sfrutta il chip A15 per prestazioni senza precedenti e possiede un sistema a doppia fotocamera per immortalare foto e video nella massima qualità possibile.

In più, per il rivoluzionare sistema a doppia fotocamera, Apple ha completamente riprogettato l’architettura dello smartphone, ruotando gli obiettivi di ben 45 gradi per fargli spazio. Grazie ad esso, potrete usufruire del grandangolo più grande di sempre e anche di una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine. Anche le modalità aggiunte sono moltissimi e perfette per venire incontro a tutte le vostre necessità! Avrete la possibilità di sfruttare feature come Notte, Ritratto e Deep Fusion e, in più, la Smart HDR 4 vi assicura delle foto di gruppo fenomenali.

Da non sottovalutare anche il display OLED Super Retina XDR di cui è provvisto che, per la precisione, è il 28% più brillante rispetto ai modelli della generazione precedente e vi assicura una luminosità fino a 800 nit. Dunque, l’ideale per leggere messaggi ed e-mail di lavoro anche mentre siete all’esterno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

