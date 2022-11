Presentato a settembre, iPhone 14 è uno degli smartphone più ambiti di questo fine 2022, al punto che ancora oggi, spesso, si fa fatica a trovarne la disponibilità. Amazon ed eBay, due grandi colossi dell’e-commerce, non solo hanno una buona quantità di scorte di questo smartphone proprio in questi giorni, ma propongono entrambi la versione da 256GB al prezzo più basso di sempre anticipando, se vogliamo, le offerte del Black Friday.

Nel caso di Amazon, tutte le colorazioni di iPhone 14 da 256GB vengono vendute a 1.049,99€. La situazione è ancora più interessante su eBay dove, con l’ausilio del codice sconto “REGALI21“, potete acquistare sempre la versione da 256GB a 989,90€. Se la questione scorte sembra non essere un problema per Amazon, lo è invece per eBay, dal momento che le unità sono limitate a prescindere dalla colorazione. Vi invitiamo quindi a non indugiare troppo, anche perché è molto difficile che il prezzo di iPhone 14 possa diminuire ulteriormente durante il Black Friday.

Come saprete, l’iPhone è uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni, e lo si può riassumere come il dispositivo perfetto per gli amanti dell’ecosistema Apple. Tra le novità più rilevanti introdotte nell’ultimo modello, il sistema Crash Detection è sicuramente quello che ha fatto gioire di più, anche se si dovrà attendere un po’ prima di vederlo funzionante anche nel nostro paese. Vi ricordiamo che, tramite appositi algoritmi, lo smartphone riconoscerà eventuali incidenti stradali, allertando i soccorsi automaticamente. Dando un’occhiata alla cronaca estera, si scopre che questo sistema ha già aiutato a salvare diverse persone da situazioni di emergenza, pertanto siamo sicuri che anche gli italiani possano trovare più che utile questa funzione, un po’ come sta già dimostrando l’ottimo Apple Watch.

Lato multimediale, iPhone 14 è uno smartphone che non si distacca molto dal fratello maggiore, dato che implementa sensori fotografici aggiornati, che garantiscono scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore frontale è quello che forse ha ricevuto il miglior aggiornamento, poiché ora vanta l’autofocus, indispensabile per ottenere selfie di qualità in modo semplice e veloce.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alle pagine di questi due store, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che le scorte di iPhone 14 potrebbe terminare ancora una volta velocemente.

