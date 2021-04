iPhone, Apple Watch e AirPods in offerta per il compleanno Apple

In occasione del 45° anniversario di Apple, Mediaworld ha deciso di dedicare una giornata di sconti ad una serie di prodotti del noto brand tecnologico, tra cui smartphone, smartwatch e auricolari. Un’ottima occasione, dunque, per coloro che non sono riusciti ad approfittare delle offerte di primavera, occasione che però deve essere colta al volo, dal momento che tale promozione sarà valida solo per la giornata di oggi.

Come anticipato, sono diverse le opportunità di acquisto proposte dal portale, ma quella che riteniamo più interessante vede lo smartphone top di gamma della precedente generazione, iPhone 11 Pro, venduto a 949,00€ invece di 1.248,00€. Parliamo della variante con 256GB di spazio interno, che è quella che meglio si adatta alle specifiche tecniche del dispositivo. Le sue doti fotografiche, infatti, necessitano di una grande memoria, dato che l’alta qualità degli scatti fa sì che quest’ultimi occupino uno spazio che potrebbe risultare insufficiente per la variante base, soprattutto se siete soliti registrare video alla massima risoluzione.

Il modello Pro implementa un display OLED da 5,8 pollici, dimensioni perfette per chi desidera uno smartphone non troppo grande e facile da impugnare. Insomma, iPhone 11 Pro è uno smartphone ottimo sotto tutti gli aspetti, ma i fan della mela morsicata avranno modo di prendere in considerazione anche gli ultimi iPhone 12, che godono di decurtazioni di prezzo altrettanto interessanti.

Come avrete avuto modo di notare, non ci siamo soffermati troppo nel descrivere tutte le caratteristiche di iPhone 11 Pro, anche perché vogliamo lasciare il merito alla nostra recensione completa, oltre a permettervi di acquistarlo prima che la promozione scada. Allo stato attuale, infatti, diverse colorazioni risultano già terminate, motivo per cui suggeriamo di recarvi subito sulla pagina dedicata e aggiungere al carrello il prodotto Apple che più vi piace. Infine, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

