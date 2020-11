iRobot: fino a 500€ di sconto sui dispositivi top di gamma

Se siete alla ricerca di un prodotto iRobot e in modo particolare di un top di gamma, sarete felici di sapere che lo store ufficiale propone in questo momento i suoi migliori aspirapolvere robot a prezzi sorprendenti, con sconti che arrivano fino a 500€, offrendovi quindi la possibilità di acquistare un ottimo dispositivo in grado di aiutarvi nelle pulizie domestiche ad un prezzo molto più ragionevole.

Come detto, la promozione è valida esclusivamente sui migliori modelli realizzati finora dal brand che ha saputo smuovere il mercato degli aspirapolveri, realizzando prodotti con tecnologie all’avanguardia capaci di rendere la nostra vita quotidiana molto più semplice, come ad esempio il Roomba i7+ (i7558), un modello di cui il valore supera abbondantemente la soglia dei 1.000€ ma grazie a questa offerta lanciata dal portale potrà essere vostro a 699,00€.

Siamo sicuri che vi starete chiedendo quali sono le differenze rispetto al modello meno costoso dello stesso brand? Se osservate bene, la risposta si trova già nelle immagini ufficiali, dalle quali si può notare la presenza di un dispositivo aggiuntivo. Quest’ultimo permette al Roomba i7+ (i7558) di svuotare automaticamente il contenitore raccogli polvere, in modo tale da non dover pensare alla pulizia dei pavimenti per intere settimane, dal momento che il contenitore può trattenere fino a 30 sacchetti. Il tutto avviene in modo autonomo quindi con questo modello, oltre ad avere la massima pulizia, potrete anche evitare la fastidiosa procedura di svuotamento dello sporco raccolto, diventando così la soluzione perfetta per chi vuole ottenere il massimo comfort e lasciare alla domotica il compito di pulire la propria abitazione.

La promozione sarà attiva fino al 30 novembre, quindi vi suggeriamo di valutare ogni proposta sulla pagina dedicata e approfittare di questa imperdibile occasione, soprattutto se avevate programmato di comprare un aspirapolvere robot entro la fine dell’anno. Detto ciò, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

