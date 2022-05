Se siete alla ricerca di un ottimo aspirapolvere robot che, non solo sia venduto a prezzo scontato, ma che vanti anche una delle più recenti e ricercate tecnologie, ovvero quella dello svuotamento automatico, allora fermatevi subito, perché questa è un’offerta irrinunciabile!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile con uno sconto del 28%, pari a ben 199 euro, l’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba i3+, che dagli originali 699,00€ è oggi in sconto a soli 499,99€! Un affare ottimo specie perché, come detto, parliamo di un modello che è in grado di svuotarsi da solo dopo ogni ciclo di pulizia!

Arrivato sul mercato da pochissimo, Roomba i3+ è un aspirapolvere robot potente e versatile, capace di ripulire la vostra casa in totale autonomia, grazie alla sua intelligenza artificiale, ed alla piena compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Alexa che, in combutta anche con l’app iRobot, vi permetteranno di programmare le pulizie domestiche, tenendo anche traccia dei risultati e del percorso del robot.

Parliamo, dunque, di un vero e proprio dispositivo smart, il cui pregio principale non è però nel software, quanto nell’hardware giacché, come detto in apertura, parliamo di un robot aspirapolvere che, oltre a pulire in autonomia, è anche in grado di svuotarsi alla fine di ogni ciclo di aspirazione.

Il merito è della apposita colonnina di ricarica, al cui interno è contenuto un vano per il raccoglimento della sporcizia, accuratamente sigillato da un sacchetto la cui chiusura impedisce la fuoriuscita di polvere e allergeni. Il sistema di svuotamento, in sintesi, si attiva ogni volta che il robot torna alla base per ricaricarsi, ed è in grado di stipare lo sporco raccolto in circa 30 cicli di pulizia, ovvero un mese buono di aspirazione per case di piccole e medie dimensioni.

Connesso, potente e, soprattutto, intelligente: Roomba i3+ identifica e schiva con efficienza scale e ostacoli, ed evita accuratamente cadute, spazi troppo angusti o oggetti fragili, imparando a riconoscere l’ambiente circostante, e svolgendo le pulizie con un percorso composto e lineare, che evita lo spreco di energie e si concentra su di una pulizia efficiente e accurata.

Scontato com’è di quasi 200 euro, Roomba i3+ è, in sintesi, un alleato davvero ideale per le pulizie domestiche e, per questo, vi suggeriamo di acquistarlo quanto prima, complice la possibilità che l’offerta si esaurisca entro la fine di questa settimana!

Ciò detto, prima di lasciarvi alla pagina del prodotto, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!