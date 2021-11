iRobot Roomba i6 ad un prezzo speciale nelle offerte Unieuro!

Il Black Friday 2021 è praticamente dietro l’angolo, eppure è già possibile trovare qualche importante iniziativa dai maggiori store e-commerce online. Infatti, Unieuro ha inaugurato una nuova promozione che coinvolge tantissimi dei suoi prodotti, come robot aspirapolvere, smart TV, elettrodomestici e smartphone, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%!

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di tenere in considerazione l’acquisto del robot aspirapolvere iRobot Roomba i6. Generalmente venduto a 699,99€, ora è disponibile a “soli” 399,00€, grazie ad uno sconto del 42% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 300,99€!

L’iRobot Roomba i6 è un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, che saprà migliorare la pulizia della propria abitazione attraverso una serie di funzionalità studiate ad hoc. Innanzitutto, vanta il sistema di mappatura intelligente Imprint, che permette a questo robot di sapere esattamente dove e quando pulire, escludendo le zone proibite (personalizzabili via applicazione per Android e iOS ndR).

Questo robot aspirapolvere permette dunque di eliminare tutto lo sporco dal pavimento. Oltre a ciò, vanta delle funzionalità intelligenti, che consentono di imparare le abitudini in fatto di pulizia ed offrire dei consigli personalizzati. Il Roomba i6 può anche lavare i pavimenti, in modo tale da rendere tutto perfetto in pochissime passate.

Insomma, un prodotto ottimo per specifiche e funzionalità, ora disponibile ad un prezzo davvero interessante. Chiaramente, questo robot aspirapolvere non rappresenta l’unica offerta di Unieuro, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter visionare tutte le proposte attualmente esistenti.

