Iscriviti a NOW: Cinema e Serie TV a soli 3 euro per il primo mese!

Se siete alla ricerca di un modo per allietare le afose e noiose serate estive, allora vi farà piacere sapere che NOW ha appena avviato una nuova promozione, grazie alla quale potrete sottoscrivere i piani di abbonamento Cinema e Serie TV, al prezzo incredibile di appena 3 euro per il primo mese! Un’occasione davvero da non perdere, perfetta per accompagnare l’estate, soprattutto considerando la vastità del catalogo della piattaforma che, oltre a tantissimi prodotti di qualità e ben noti, include anche molte ottime prime TV, sia in campo cinematografico che televisivo!

Che cos’è NOW? Semplicemente un ottimo servizio di contenuti in streaming nato come estensione digitale e smart del tipico pacchetto televisivo di Sky che, in quanto tale, vi offrirà un catalogo davvero immenso, con contenuti aggiornati ogni settimana e tantissimi film in primissima visione, e con anche il vantaggio di poter usufruire di alcuni dei canali live di Sky.

Solo 3 euro, per un catalogo che include davvero di tutto e che, di norma, costerebbe una cifra ben più sostanziosa, ovvero 14,99€, ma solo fino al 31 ottobre 2021, giorno in cui la promo scadrà ed i prezzi torneranno alle origini. Non solo, aggiungiamo che non c’è davvero momento migliore per iscriversi alla piattaforma visto che, proprio in concomitanza del mese di luglio, NOW ha messo in campo 3 nuovi canali tematici, dedicati alla fiction, ai documentari ed ai contenuti di genere “crime & investigation”, ampliando così ulteriormente quella che era una scelta già molto sostanziosa.

Tra i vari segnaliamo, ad esempio, il debutto dell’ottima serie thriller “L’assistente di volo”, con protagonista Kaley Cuoco, ovvero la Penny di Big Bang Theory. Lontanissimo dalle divertenti vicende della sit-com, L’assistente di volo è una serie televisiva statunitense basata sull’omonimo romanzo del 2018 di Chris Bohjalian, che vede come protagonista l’assistente di volo americana Cassandra Bowden, una donna dal carattere estroso ed avventato che, suo malgrado, si troverà coinvolta al centro di un omicidio di cui, a quanto pare, è l’unica sospettata.

Con NOW, dunque, potrete godere di tantissimi ottimi contenuti ad opera di Sky, ma senza il bisogno di disporre di parabola o di una connessione in fibra particolarmente performante, e senza il peso di una spesa di abbonamento eccessiva. Con la piattaforma, infatti, potrete decidere liberamente di sottoscrivere solo i pacchetti che più vi interessano, creare così l’abbonamento che meglio si confà ai vostri gusti, e con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento, e visto che le cose stanno così, a questo punto perché non fare una prova?

N.B. L’offerta è attivabile fino al 31 ottobre 2021 e riservata ai nuovi clienti. L’offerta dà diritto all’attivazione contestuale dei Pass Cinema e Entertainment per 1 mese a 3€. Al termine del primo mese i Pass inclusi nell’offerta si rinnoveranno automaticamente a 14,99€/mese.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona visione!

