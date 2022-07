Se siete alla ricerca di uno speaker da portare con voi in vacanza, e che sia non solo compatto, ma anche resistente all’acqua o alla sabbia, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in sconto uno dei prodotti più amati di questo tipo, ovvero lo speaker portatile JBL GO 3!

Il prezzo, del resto, è davvero invitante: appena 30,99€, con un risparmio netto pari al 23%! Un piccolo ma gradevole affare, specie in vista dell’estate che, come detto, comporta la voglia di acquistare uno speaker che ci permetta di portare con noi la musica, anche quando lontani da casa o in spiaggia.

Caratterizzato da uno stile ineguagliabile, che mescola plastica e tessuti di qualità, JBL GO 3 è uno speaker dall’espetto moderno, progettato non solo per offrire eccezionali performance acustiche, ma anche e soprattutto per resistere degnamente ad urti e graffi, essendo stato progettato prettamente per un uso in mobilità.

Per questo, JBL GO 3 è anche leggero, compatto e portatile, pur proponendosi come un dispositivo estremamente potente e performante, specie quando la musica è a tutto volume! Ciò è possibile grazie al pieno supporto alla tecnologia JBL Signature Sound, capace di garantire un suono sempre nitido, pulito e profondo, anche grazie a bassi potenti e appaganti.

Dulcis in fundo, parliamo di un dispositivo con certificazione IPX67, ovvero per un uso garantito in spiaggia o in piscina, giacché è in grado di resistere alla polvere, come alla sabbia e, ovviamente, all’acqua!

In grado di garantire fino a 5 ore di musica ininterrotta, JBL GO 3 è lo speaker perfetto per le vostre vacanze e, per questo, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, dove potrete acquistare lo speaker a prezzo scontato.

