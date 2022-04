Se volete creare un’atmosfera di festa in spiaggia, sappiate che potrete farlo anche con piccoli altoparlanti portatili come il JBL GO 3, tra gli ultimi speakers bluetooth prodotti dalla nota azienda statunitense specializzata in diffusori acustici. Il prezzo basso di questo prodotto viene oggi ulteriormente abbassato da Amazon, consentendovi di acquistarlo a soli 27,99€.

Si tratta di un’offerta ottima, la più conveniente di sempre per quanto concerne questo piccolo altoparlante bluetooth. Il prezzo scontato è attivo già da qualche giorno, quindi ci sono buone probabilità che l’offerta non duri ancora a lungo, come accade spesso quando un prodotto di un noto brand viene offerto a prezzo stracciato.

Il JBL GO 3 è piccolo, ma è il tipico altoparlante che saprà sorprendervi sia dal punto di vista della pressione sonora, sia per quanto concerne la qualità pura dell’audio, che sarà chiaro e preciso in tutte le frequenze. Nonostante le dimensioni irrisorie, il JBL GO 3 suonerà con l’inconfondibile suono distintivo che ha reso famoso il produttore, con bassi corposi e alti cristallini, ma sempre controllati in relazione alle dimensioni dello speaker, in modo da non distorcere il suono ad alti volumi.

Il JBL GO 3 è pensato per essere portato con sé e per resistere ad acqua e polvere, quindi si addice al tipico uso che se ne può fare in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia. Un altoparlante perfetto per le vacanze, come dimostra anche l’autonomia, che può raggiungere 5 ore di funzionamento continuo tramite collegamento wireless da qualsiasi dispositivo con Bluetooth. Insomma, lo speaker adatto per portare la vostra musica preferita in vacanza, nonché perfetto per chi preferisce ascoltare le canzoni condividendo il ritmo della musica con altre persone, cosa irrealizzabile ad esempio con un paio di cuffie.

JBL produce altoparlanti di ogni genere e il suo GO 3 è quasi sicuramente lo speaker portatile più potente, l’ideale per coloro che cercano non solo un altoparlante che sappia suonare forte. Ribadiamo che l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi vi invitiamo a visionare la pagina dedicata per portare a termine l’acquisto prima che faccia troppo tardi.

