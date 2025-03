JBL Tune Flex a soli 53€: tanta musica e zero rumore!

Con 4 microfoni integrati, assicurano chiamate cristalline, riducendo i rumori di fondo per una comunicazione sempre chiara. Resistenti all'acqua con certificazione IPX4, sono perfetti per allenamenti intensi o giornate di pioggia. Offrono un’autonomia di 8 ore con una singola carica, estendibile fino a 24 ore grazie alla custodia di ricarica. Inoltre, la funzione di ricarica rapida permette di ottenere ore di ascolto extra con pochi minuti, così non resterai mai senza musica nei momenti più importanti.